إف بي آي يحقق: هل يعمل ترمب سرا لصالح روسيا؟

كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ببدء تحقيق فيما إذا كان الرئيس دونالد ترمب يعمل سرا لصالح روسيا ضد مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على التحقيق، دون الكشف عن هويتها.

ما هي القصة؟

يقوم محققون في مجال مكافحة التجسس يتبعون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتقييم ما إذا كان ترمب يشكل تهديدًا محتملاً للأمن القومي الأمريكي.

المحققون يسعون أيضًا لتحديد ما إذا كان ترمب يعمل بشكل متعمد مع روسيا أو أنه تأثر من غير قصد بموسكو.

محققو (FBI) كانوا يشتبهون في علاقات ترمب مع روسيا أثناء الحملة الانتخابية عام 2016، لكنهم لم يفتحوا تحقيقا في ذلك الوقت بسبب عدم وجود دلائل واضحة تشجع على القيام بتدشين ذلك التحقيق الحساس.

سلوك ترمب منذ أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في مايو/ أيار 2017 بسبب التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 هو الذي ساعد في فتح هذا التحقيق.

الصحيفة لم تذكر تحديدا متى قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بفتح ذلك التحقيق، كما لم يعلق البيت الأبيض على ما ذكرته نيويورك تايمز .

تحقيقات مولر:

منذ أكثر من عام يقود المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقًا تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية حول تدخل روسي محتمل في انتخابات عام 2016 الرئاسية ، رغم نفي ترمب وموسكو.

مولر قال إن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قدم معلومات مهمة عن صلات أو تنسيق بين حملة ترمب الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية.

ترمب انتقد تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي، قال إن ترمب يرفض تماما أن يلتقي مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

روسيا وانتخابات إسرائيل: