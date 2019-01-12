إغلاق الإدارات يصبح الأطول في تاريخ أمريكا

أصبح "الإغلاق" الذي يشل جزءا من الإدارات اليفدرالية للحكومة الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين ليل الجمعة/ السبت.

وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفيدرالية الذي بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول الـ21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

ترمب لن يعلن الطوارئ الآن:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس أنه لن يتعجل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في الوقت الراهن من أجل حل مسألة تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك والإغلاق الحكومي الجزئي والأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

قال ترمب إن لديه الحق في إعلان حالة الطوارئ لإنهاء الأزمة الراهنة وتمويل بناء الجدار، لكنه قال "لن أقوم بذلك بشكل سريع".

ترمب تابع خلال حديث في البيت الأبيض أن هذه "ستكون أسهل طريقة للخروج من الأزمة" لكنه أضاف أنه يفضل ألا يقوم بذلك وأن يحسم الكونغرس المشكلة من خلال التشريع.

مع عدم تحقيق تقدم في المحادثات حول إنهاء الأزمة، يظل إعلان حالة الطوارئ الوطنية قائما في المحادثات، حيث أنه سينهي الإغلاق الحكومي ويمنح ترمب طريقة للتحايل على الديمقراطيين في الكونغرس وتأمين تمويل الجدار.

الكونغرس غادر لعطلة نهاية الأسبوع ولم يتم تحديد موعد لإجراء محادثات جديدة بعد فشل المفاوضات.

إعلان حالة الطوارئ سيواجه تحديات قانونية:

اجتماع للرئيس الأمريكي مع قادة محليين أثناء مناقشة الجدار في البيت الأبيض- 11 يناير

اعترف ترمب أن إعلان حالة الطوارئ سيواجه تحديات قانونية، حيث يتوقع أن يتعرض للمقاضاة إذا سلك هذا الطريق، وقال خبراء ومشرعون ديمقراطيون إن الموقف على الحدود مع المكسيك لا يشكل حالة طوارئ وطنية.

لا توجد إشارة على حدوث تقدم لإنهاء حالة الجمود التي أدت لإغلاق المتاحف والحدائق وتعطل مئات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية، وللمرة الأولى، لا يحصل الكثير من الموظفين على أجورهم، يوم الجمعة.

بدأ الإغلاق الجزئي الحالي بسبب طلب الرئيس ترمب من الكونغرس الموافقة على اعتماد 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يقول ترمب إن بناء الجدار ضروري للأمن القومي، في حين يرفض الديمقراطيون توفير التمويل له، ويصفونه بأنه غير فعال ويهدر أموال دافعي الضرائب.

خبراء: إغلاق الحكومة الأمريكية يكبح نمو الوظائف:

النواب الأمريكي يقر إنهاء الإغلاق الحكومي دون تمويل الجدار