أقارب الشابين الألمانيين لـ “الاندبندنت": لا صلات لهما بداعش

نفي أقارب الشابين الألمانيين اللذين اختفيا في القاهرة مؤخرا وجود أي روابط مزعومة لهما بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية السبت أن هذا النفي يأتي بينما اعترفت السلطات المصرية باحتجاز الشابين الألمانيين (عيسى الصباغ 18 عاما ومحمود عبد العزيز 23 عاما)، وأفرجت عن عبد العزيز وتم ترجيله يوم الجمعة إلى ألمانيا، فيما بقي الصباغ قيد الاحتجاز بمصر.

تفاصيل القصة:

أعلنت السلطات المصرية الجمعة أن محمود عبد العزيز 23 عاما والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والمصرية تم ترحيله لألمانيا بعد أن احتجزته الأجهزة الأمنية بمصر يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدي محاولته الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء حيث يقوم الجيش المصري بحملة عسكرية لقمع العناصر المسلحة في تلك المنطقة.

الشاب الآخر مزدوج الجنسية ويدعي عيسي الصباغ ويبلغ من العمر 18 عاما ظل في السجون المصرية لنفس السبب وهو محاولة الانضمام لداعش في سيناء بعد وصوله للبلاد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

قال مصدر أمني مصري-فضل عدم الكشف عن هويته- لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ترحيل عبد العزيز إلى ألمانيا نتيجة أنه لم يرتكب أية جريمة حتي لحظة إلقاء القبض عليه، وكذلك بعد تخليه عن جنسيته المصرية.

لم تصدر السفارة الألمانية في القاهرة بيانا صحفيا حتى الآن بشأن ترحيل أحد المواطنين الألمان لبلاده، وإجباره على التخلي عن الجنسية المصرية مقابل إطلاق سراحه.

نفى مالك عبد العزيز شقيق محمود اتهامات السلطات المصرية لشقيقه، وقال إن محمود لا يرتبط بأي شكل من الأشكال مع أي مجموعات جهادية أو متطرفة.

الشقيقان مالك ومحمود يدرسان العلوم الشرعية الإسلامية في جامعة الدراسات الإسلامية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

قال مالك عبد العزيز لـ" الإندبندنت":" دخلت مع شقيقي مصر باستخدام جوازات سفرنا المصرية، وكنا في طريقنا لزيارة أجدادنا لكن تم ايقافنا في قسم الجوازات في المطار لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، ثم أبلغني المسؤولون أن بمقدوري أنا الدخول بينما سيتم إعادة شقيقي محمود إلى السعودية مرة أخرى، ولم أسمع منه شيئا بعد ذلك.

في حادث منفصل، وصل الشاب عيسي الصباغ ( طالب بالمرحلة الثانوية من مدينة غيسين الألمانية ويبلغ من العمر 18 عاما) لمطار الأقصر جنوبي مصر يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتم احتجازه هناك واقتياده لجهة غير معلومة.

الصباغ محتجز حاليا رهن التحقيق في نفس الاتهامات الموجهة لعبد العزيز وهي السعي للانضمام إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) في سيناء، ونقل موقع اخباري مصري معروف بصلاته الوثيقة مع جهاز الشرطة المصري ( موقع صدي البلد) أن الصباغ كان يحمل ضمن متعلقاته خرائط تفصيلية لشبه جزيرة سيناء.

لم تثبت السلطات المصرية تلك الاتهامات ولم نتقدم دليلا ملموسا على مساعي الشابين الألمانيين من أصول مصرية للانضمام إلى داعش في سيناء.

محمد الصباغ والد عيسي الصباغ نفى المزاعم التي ترددت بأن نجله سعى للانضمام لعناصر داعش في سيناء، وقال لـ: الإندبندنت": "فبركة دليل لإظهار أن ابني إرهابي هو عمل غير أخلاقي"، غير أنه في الوقت نفسه عبر عن ارتياحه لمجرد أن يكتشف أن ابنه لا يزال علي قيد الحياة في السجون المصرية بعد أن اختفى لقرابة الشهر.

قال الصباغ الوالد:" عيسي لا يزال صبيا صغيرا، لا يعرف شيئا عن السياسة لكنني مسرور أنه لا يزال حيا، طوال فترة اختفائه نفكر في الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قاموا بخطفه ثم وجدوه قتيلا بعد ذلك.