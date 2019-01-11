وزير الدفاع التركي: أعددنا الخطط اللازمة لعملية شرق الفرات في سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

تصريحات أكار

سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثلما جرى خلال العمليات السابقة".

الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودها أو خارجها.

تركيا لن تسمح أبدا بتشكل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية. نحن مصممون للغاية في هذا الشأن.

نحن لا نطمع بأراضي أحد، وهدفنا الوحيد هو ضمان أمن بلادنا وشعبنا وحدودنا وقواتنا الأمنية على الحدود.

الإرهابيون هدفنا الوحيد ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره.

مثلما لا يمثل تنظيم داعش الإرهابي المسلمين، فإن "الوحدات الكردية، و"العمال الكردستاني"، لا يمثل إخواننا الأكراد".

أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط اللازمة بهذا الخصوص وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف.

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انسحاب أمريكي واستعداد تركي