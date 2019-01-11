وزير الدفاع التركي: أعددنا الخطط اللازمة لعملية شرق الفرات في سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا.
جاء ذلك في كلمة لأكار خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
تصريحات أكار
انسحاب أمريكي واستعداد تركي
- تصريحات أكار تأتي بعد وقت قصير من إعلان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بدء عملية انسحابه "المدروس" من سوريا.
- في وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه للأناضول "أؤكد أننا بدأنا بسحب بعض معداتنا من سوريا".
- أمس الخميس جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو موقف بلاده من الانسحاب من سوريا، والاستمرار في الوقت ذاته بمواجهة تنظيم الدولة.
- في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قرار الانسحاب من سوريا.
- وقال ترامب، آنذاك، إن مهمة واشنطن العسكرية انتهت مع انحسار تنظيم الدولة وأن ما تبقى يقع على عاتق دول المنطقة.
- الولايات المتحدة تنشر قوة عسكرية قوامها ألفي جندي في سوريا، حسب تقارير إعلامية.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن في وقت سابق أن قوات بلاده ستبدأ قريبا التحرك ضد التنظيمات "الإرهابية" المتواجدة في الأراضي السورية، وتمثل خطرا على تركيا.