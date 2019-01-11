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ميركل: تركيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
11/1/2019

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها لمنح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي بسبب ما وصفته بأنه "قصور تركي" في مجال حرية الرأي والصحافة والعقيدة.

التفاصيل
  • ميركل قالت الجمعة خلال ندوة مع طلاب من المدرسة الألمانية في أثينا: لا أرى أنه من الممكن في المستقبل القريب أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد.
  • ميركل: مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوربي وتركيا متعثرة ولا ينبغي قطعها ببساطة نظرا لأن ذلك قد يؤدي ذلك إلى مزيد من "الانتهاكات" في تركيا.
  • ميركل: المستشار الألماني الأول كونراد أديناور وعد تركيا على خلفية وفود عمالة منها إلى ألمانيا في الماضي بأن تصبح عضوة في الاتحاد الأوربي.
  • ميركل: أعارض دائما منح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد، وأؤيد إبرام شراكة خاصة معها بدلا من ذلك.     
  • ميركل: كثير من الأمور في تركيا تتحرك في اتجاه متباعد عن معايير الاتحاد الأوربي وتمثل أهمية بالنسبة لألمانيا مثل حرية الرأي والصحافة والعقيدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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