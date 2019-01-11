ميركل: تركيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها لمنح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي بسبب ما وصفته بأنه "قصور تركي" في مجال حرية الرأي والصحافة والعقيدة.

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