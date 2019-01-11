ميركل: تركيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها لمنح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي بسبب ما وصفته بأنه "قصور تركي" في مجال حرية الرأي والصحافة والعقيدة.
التفاصيل
- ميركل قالت الجمعة خلال ندوة مع طلاب من المدرسة الألمانية في أثينا: لا أرى أنه من الممكن في المستقبل القريب أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد.
- ميركل: مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوربي وتركيا متعثرة ولا ينبغي قطعها ببساطة نظرا لأن ذلك قد يؤدي ذلك إلى مزيد من "الانتهاكات" في تركيا.
- ميركل: المستشار الألماني الأول كونراد أديناور وعد تركيا على خلفية وفود عمالة منها إلى ألمانيا في الماضي بأن تصبح عضوة في الاتحاد الأوربي.
- ميركل: أعارض دائما منح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد، وأؤيد إبرام شراكة خاصة معها بدلا من ذلك.
- ميركل: كثير من الأمور في تركيا تتحرك في اتجاه متباعد عن معايير الاتحاد الأوربي وتمثل أهمية بالنسبة لألمانيا مثل حرية الرأي والصحافة والعقيدة.