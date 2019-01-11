مصر ترحل مواطنا ألمانيا بعد اعتقاله لأسابيع

رحلت السلطات المصرية طالبا ألمانيا عقب اعتقاله قبل أسابيع من مطار القاهرة وإخفائه بدعوى وجود "صلات له بالإرهاب".

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عاد الألماني من أصل مصري محمود عمرو عبد العزيز ( 24 عاما) إلى ألمانيا بعد اختفائه إثر وصوله مطار القاهرة في 27 ديسمبر/كانون أول الماضي.

شقيقه الأكبر أكد عودته إلى ألمانيا.

الشقيق الأكبر كتب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن والدته واثنين من أشقائه استقبلوا شقيقه من أحد المطارات، مضيفا أنه في حالة جيدة وفي طريقه إلى مدينة غوتينغن الألمانية.

تقارير إخبارية مصرية ذكرت أن السلطات المصرية احتجزت الشاب الألماني بدعوى "صلته بمتشددين".

وسائل إعلام مصرية رسمية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن الطالب بالجامعة الإسلامية في السعودية ضبط منذ عدة أيام لدى وصوله مطار القاهرة، وتوافرت معلومات بأنه "يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء".

المصادر المصرية: السلطات رحلت عبد العزيز بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

نشرت مواقع محلية مصرية مقاطع مصورة لترحيل الطالب الألماني.

عيسى الصباغ

لاتزال السلطات المصرية تحتجز شابا ألمانيا آخر من أصل مصري يدعى عيسى الصباغ (18 عاما) بدعوى قدومه لمص للانضمام إلى "متشددين في شمال سيناء".

نقلت تقارير إخبارية مصرية عن مصادر بالأمن المصري قولها إن التحقيقات مع الصباغ تسير في اتجاه ترحيله إلى ألمانيا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

سلطات الأمن في مصر قالت إنها اعتقلت الصباغ وبحوزته " خرائط لمحافظة شمال سيناء وبوصلة".

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