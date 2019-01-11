فرنسا تنشر 80 ألف رجل أمن لمواجهة "السترات الصفراء"

قالت السلطات الفرنسية إنها تعتزم نشر نحو 80 ألفا من قوات الأمن السبت في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت منذ نحو شهرين.

التفاصيل:

السلطات الفرنسية قالت إنها ستنشر خمسة آلاف من أفراد الشرطة والدرك في العاصمة باريس.

الإجراءات تشمل كذلك عودة العربات المصفحة للدرك التي نادرا ما تستخدمها قوات الأمن.

السلطات الفرنسية قالت إنها تتوقع مستوى تعبئة "أشد وأعنف" لمحتجي حركة "السترات الصفراء" في السبت التاسع من الاحتجاجات المتواصلة ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون الذي لم ينجح حتى الآن في إنهاء اسوأ أزمة في ولايته.

المدير العام للشرطة الوطنية إريك مورفان قال إنه يتوقع "احتمال العودة إلى مستوى تعبئة شبيه بما كان قبل عيد الميلاد".

أما قائد شرطة باريس ميشال ديلباش فتوقع "أن يتخذ سلوك المجموعات المشاركة طابعا أكثر تشددا مع مزيد من محاولات ارتكاب أعمال عنف".

خلفية: