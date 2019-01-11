بومبيو: قمة دولية في بولندا بشأن إيران والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدا إيران، الشهر المقبل في بولندا.
التفاصيل:
- وزير الخارجية الأمريكي قال في مقابلة تلفزيونية مع محطة فوكس نيوز، تذاع اليوم الجمعة: القمة ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار.
- بومبيو: القمة تضم ممثلين عن دول من أنحاء العالم للتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة مع سعي إدارة ترمب للضغط على طهران.
- وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان: القمة ستعقد يومي 13 و14 فبراير/ شباط المقبل في العاصمة البولندية وارسو.
- البيان: هناك مصالح قوية مشتركة في استقرار الشرق الأوسط.
- البيان : الاجتماع الوزاري سيناقش سلسلة من القضايا الحساسة تشمل الإرهاب والتطرف وتطوير الصواريخ وانتشار الأسلحة والتجارة البحرية والأمن وتهديدات الجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط.
خلفية:
- وزير الخارجية الأمريكي وصل الجمعة إلى البحرين ضمن جولة تشمل عددا من دول الشرق الأوسط يبحث خلالها مجموعة من القضايا تشمل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- بومبيو قال أثناء الجولة، التي تستغرق ثمانية أيام، إن الولايات المتحدة "تضاعف" جهودها للضغط على إيران وتسعى لإقناع حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم الدولة، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
- ترمب أعلن سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران برغم سعي بقية الشركاء في الاتفاق، وهم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، للحفاظ عليه.
- لكن الاتحاد الأوربي تحرك بداية الأسبوع لفرض بعض العقوبات على إيران.
- فرنسا دعت إيران الجمعة إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.
- المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول قالت في المؤتمر الصحفي اليومي "تُذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
- المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تصريحات فون دير مول جاءت ردا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أن بلاده سترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.