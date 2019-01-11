بومبيو: قمة دولية في بولندا بشأن إيران والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدا إيران، الشهر المقبل في بولندا.

التفاصيل:

وزير الخارجية الأمريكي قال في مقابلة تلفزيونية مع محطة فوكس نيوز، تذاع اليوم الجمعة: القمة ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار.

بومبيو: القمة تضم ممثلين عن دول من أنحاء العالم للتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة مع سعي إدارة ترمب للضغط على طهران.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان: القمة ستعقد يومي 13 و14 فبراير/ شباط المقبل في العاصمة البولندية وارسو.

البيان: هناك مصالح قوية مشتركة في استقرار الشرق الأوسط.

البيان : الاجتماع الوزاري سيناقش سلسلة من القضايا الحساسة تشمل الإرهاب والتطرف وتطوير الصواريخ وانتشار الأسلحة والتجارة البحرية والأمن وتهديدات الجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط.

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