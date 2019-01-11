بولندا تحتجز موظفا من "هواوي" وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

ألقت السلطات البولندية القبض على موظف من شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا، ومسؤول أمني بولندي سابق بتهمة التجسس لصالح الصين، بحسب تقارير إخبارية بولندية رسمية.

التفاصيل

موظف "هواوي" يحمل الجنسية الصينية، وهو مسؤول عن المبيعات للعملاء من القطاع العام في بولندا.

المحتجز الثاني مسؤول سابق رفيع المستوى بوكالة الأمن الداخلي البولندية، وكان يعمل لدى شركة "أورانج بولسكا" لتشغيل شبكات المحمول.

ستانيسلاو زاريان، المتحدث باسم رئيس وكالة الاستخبارات البولندية: يتعين الآن أن نتحقق من الأنشطة التي تستهدف البلاد، وهذه القضية لن تغلق.

زاريان: في حالة إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات.

من المقرر أن يستمر احتجاز الاثنين لمدة ثلاثة أشهر.

ممثل من "هواوي": الشركة ستبحث هذه المسألة.

السلطات البولندية فتشت مقرات "هواوي" و"أورانج بولسكا".

موقف الصين

الصين قالت الجمعة إنها "قلقة بشدة" من تقارير عن اعتقال موظف بشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات في بولندا بتهم التجسس.

حثت وزارة الخارجية الصينية "الدولة المعنية" على ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني والتعامل مع القضية "بإنصاف" وبما يتماشى مع القانون.

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