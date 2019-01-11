بولندا تحتجز موظفا من "هواوي" وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

ألقت السلطات البولندية القبض على موظف من شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا، ومسؤول أمني بولندي سابق بتهمة التجسس لصالح الصين، بحسب تقارير إخبارية بولندية رسمية.
التفاصيل
- موظف "هواوي" يحمل الجنسية الصينية، وهو مسؤول عن المبيعات للعملاء من القطاع العام في بولندا.
- المحتجز الثاني مسؤول سابق رفيع المستوى بوكالة الأمن الداخلي البولندية، وكان يعمل لدى شركة "أورانج بولسكا" لتشغيل شبكات المحمول.
- ستانيسلاو زاريان، المتحدث باسم رئيس وكالة الاستخبارات البولندية: يتعين الآن أن نتحقق من الأنشطة التي تستهدف البلاد، وهذه القضية لن تغلق.
- زاريان: في حالة إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات.
- من المقرر أن يستمر احتجاز الاثنين لمدة ثلاثة أشهر.
- ممثل من "هواوي": الشركة ستبحث هذه المسألة.
- السلطات البولندية فتشت مقرات "هواوي" و"أورانج بولسكا".
موقف الصين
- الصين قالت الجمعة إنها "قلقة بشدة" من تقارير عن اعتقال موظف بشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات في بولندا بتهم التجسس.
- حثت وزارة الخارجية الصينية "الدولة المعنية" على ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني والتعامل مع القضية "بإنصاف" وبما يتماشى مع القانون.
خلفية
- تواجه "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصينية، ضغوطا متزايدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوربي وسط مخاوف من أن بيجين يمكن أن تستخدم الشركة كأداة للتجسس، وهي التهمة التي دأبت الشركة على نفيها.
- الولايات المتحدة تحث الحكومات الأوربية على منع "هواوي" من تولي أعمال في شبكات الاتصالات لديها، في ظل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
- ألقت السلطات الكندية القبض على منغ وان المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز تشو في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي في فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة.
- أُفرج عن منغ بكفالة عشرة ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار أمريكي) يوم 11 ديسمبر كانون الأول وهي تقيم الآن بأحد منزليها في فانكوفر بينما تحاول مقاومة تسليمها للولايات المتحدة.
- يتحتم على المسؤولة البالغة 46 عاما ارتداء جهاز مراقبة في الكاحل والبقاء في المنزل من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا.