بولتون: المحادثات العسكرية بين أمريكا وتركيا ستتواصل الأسبوع القادم

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن المحادثات العسكرية بين أمريكا وبين تركيا بشأن الأكراد وسوريا ستتواصل الأسبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج مقبولة من البلدين.

التفاصيل:

مستشار الأمن القومي الأمريكي أعرب في مقابلة إذاعية عن أمله في "أن تتمخض المباحثات التي يجريها مسؤولون عسكريون من الجانبين "عن نتائج تكون مقبولة من الجانبين".

بولتون: الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركان أن تركيا ملتزمة بعدم الإضرار بالأكراد الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم الدولة.

بولتون: الأمر الذي لا نزال نتابعه في هذه المناقشات العسكرية يتعلق بالضمانات والقواعد والإجراءات حتى يشعر كل طرف بالارتياح تجاه سير الأمور.

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