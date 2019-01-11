استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 25 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
التفاصيل:
- مسعفون في غزة قالوا إن السيدة التي استشهدت أصيبت بالرصاص في رأسها.
- الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال إن من بين الجرحى صحفييْن ومُسعف أصيبوا بإطلاق قنابل غاز باتجاههم.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة، نتيجة تعرضه للرشق بالحجارة.
- الاحتلال قال إن نحو ١٣ ألف فلسطيني تجمهروا منذ ساعات الظهيرة في عدة مناطق على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.
- الاحتلال قال كذلك إن طائراته قصفت موقعيْن شرقي قطاع غزة يتبعان لحركة حماس.
- القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قال إن مسيرات العودة "مستمرة حتى كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".
- بدأت مسيرات العودة منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه المسيرات السلمية بالرصاص والعنف ما أسفر عن استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
معبر رفح:
- على صعيد آخر، كشف رضوان أن الوفد الأمني المصري أكد لحركة حماس أن القاهرة ستستمر في فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة وبين مصر.
- رضوان قال إن الوفد أبلغ حماس بأن مصر مستمرة في سعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وبين حركة فتح.
- الأحد الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري جنوبي غزة مع مصر.
- السلطات اتهمت حماس بإعاقة عملهم عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل" وهو ما تنفيه حماس.
- حركة حماس تسلمت إدارة المعبر عقب انسحاب موظفي السلطة.