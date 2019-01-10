100 يوم على مقتل خاشقجي: صفحة لواشنطن بوست بالعربية

أطلقت صحيفة واشنطن بوست صفحة للرأي باللغة العربية بالتزامن مع مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق مستقل في القضية.
التفاصيل:
- قسم مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أعلن عن إطلاق صفحة باللغة العربية لأول مرة.
- الصحيفة قالت إنها تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام القراء باللغة العربية "للحصول على مقالات رأي وتعليقات حرة ومستقلة بشأن القضايا السياسية والثقافية التي تؤثر عليهم".
- الصحيفة أوضحت أن أهمية هذا الأمر ازدادت بعد مقتل "زميلنا جمال خاشقجي، الذي كان يرى بوضوح الحاجة لمثل هذا الأمر".
- ستتضمن الصفحة ترجمات لمقالات الرأي والافتتاحيات المتعلقة بالمنطقة العربية.
تحقيق مستقل:
- دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- الدعوة جاءت خلال وقفة لممثلي المنظمة أمام القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية حيث قتل خاشقجي بمناسبة مرور مئة يوم على مقتله.
- المسؤولة في المنظمّة في تركيا غوكسو أوزاهيشالي قالت في بيان إن العفو الدولية "مرةً جديدة تطالب بفتح تحقيق دولي بإدارة الأمم المتحدة بشأن مقتل جمال خاشقجي".
- البيان طالب "بالعدالة لجمال حاشقجي الذي ناضل من أجل حرية التعبير في العالم العربي".
- الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا أندرو غاردنر قال "إنه لأمر مثير للصدمة بعد مئة يوم ألّا يكون هناك أي فعل ملموس من أجل تحقيق العدالة في هذه الجريمة".
- غاردنر أضاف "للأسف، ردة الفعل الدولية كانت ضعيفة بشكل لافت، والعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع السعودية غطّت على المبادئ الإنسانية الأساسية".
- ناشطون من المنظمة قاموا بتعليّق لوحةً تحمل اسم جمال خاشقجي على مدخل الشارع المؤدي إلى القنصلية.
دعوى قضائية:
- قالت إحدى منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة إنها رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن كافة التقارير الحكومية المتعلقة بمقتل خاشقجي.
- منظمة "مبادرة المجتمع المفتوح للعدالة" رفعت الدعوى ضد وزارات وهيئات أمريكية مثل: وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن الوطني.
خلفية:
- أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول صدمة عالمية وهزت صورةَ المملكة الغنية بالنفط.
- بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
- السلطات السعودية ألقت باللائمة في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
- وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.
- بعد أكثر من ثلاثة شهور من مقتله، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يعثر بعد على جثمان خاشقجي.
- فتحت تركيا والسعودية تحقيقين منفصلين في القضية، لكن أنقرة تتهم الرياض بعدم التعاون.
- السلطات التركية طالبت نظيرتها السعودية في تحديد هوية "مصدري الأمر" الحقيقيين لقتل خاشقجي.
- مسؤولون أتراك حملوا مسؤولية قتل خاشقجي إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تنفيه السلطات السعودية بشكل قاطع.
- بدأت محاكمة 11 موقوفا في القضية الأسبوع الماضي في السعودية.
- النائب العام السعودي طالب بإعدام خمسة متهمين في القضية لم يكشف بعد عن هوياتهم.
- القضاء التركي أصدر في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
- تركيا قالت إنها ستتابع قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.