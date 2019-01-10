وفد أمني مصري يلتقي هنية في غزة

التقى وفد من جهاز المخابرات العامة المصري مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة.

التفاصيل:

عدد من قيادات حركة حماس، بينهم قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، شاركوا في اللقاء.

الوفد المصري يضم، بحسب مصادر مقربة من حماس، وكيل جهاز المخابرات العامة المصري اللواء أيمن بديع وعضوية مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق.

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران قال في وقت سابق إن اللقاءً "سيبحث وضع معبر رفح البري، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه بشكل مفاجئ".

بدران: نؤمن بأن معبر رفح مصري فلسطيني خالص، وأن قرار فتحه يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وثقتنا أن الجانب المصري الذي أخذ قرارًا خلال الأشهر الماضية بفتحه يوميًّا سيستمر في ذلك، وأن الأمور ستكون ضمن مصالح شعبنا الفلسطيني.

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