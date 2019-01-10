هاآرتس: نتنياهو جمع 300 ألف دولار غير قانونية لبند" أتعاب المحاماة"

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية النقاب عن قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجمع 300 ألف دولار بهدف تمويل مصاريف الدفاع عنه في اتهامات بالفساد منسوبة إليه في جملة من الملفات

وذكرت الصحيفة اليومية الإسرائيلية ذات الميول اليسارية -في تقرير حصري نشرته الخميس- أن مصدر هذه الأموال هو رجل الأعمال المقيم بأمريكا، ناتان ميليكوفسكي، وهو ابن عم نتنياهو، وأن تجميع الأموال تم بدون تصريح قانوني يخول بذلك، خاصة أن لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة رفضت، مؤخرا، طلب نتنياهو السماح له بتجميع أموال من اثنين من المقربين منه.

أبرز ما جاء في انفراد هاآرتس:

رجلا الأعمال هما: ناتان ميليكوفسكي وسبنسر برتريدج، وكلاهما أدليا بشهادتيهما في "الملف 1000″، الذي يشتبه فيه ان نتنياهو حصل على منافع من أصحاب الثروة في شكل رشى للاستفادة من صلاحيات منصبه السياسي كرئيس للوزراء.

محامي نتنياهو أشار في رسالة من 25 صفحة إلى أن ناتان ميليكوفسكي قام بتحويل مبلغ 300 ألف دولار، وذلك دون حصول نتنياهو على تصريح بذلك، مؤكدة أن لجنة التصاريح بمكتب مراقب الدولة تعتزم مناقشة ذلك في ردها على طلب نتنياهو.

أدلى رجل الأعمال سبنسر برتريدج بشهادته أمام الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2017، وطلب منه التعقيب على هدايا قدمها هو شخصيا لنتنياهو في السنوات الأخيرة، فاعترف بشراء بدلات فخمة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواكل، وادعى أن ابن عم نتنياهو، ميليكوفسكي، أعاد له هذه الأموال..

استدعت الشرطة الإسرائيلية رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي للإدلاء بشهادته، بعد أن ادعى نتنياهو في التحقيق معه أنه اشترى السيجار الفاخر بأموال مصدرها من قريب له، وادعى أن ابن عمه "يقدم له المساعدات منذ عشرات السنوات، وأن هذا الأمر مسموح به ومعروف وقانوني".

العام الماضي، توجه محامو نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، وطلبوا منه السماح لنتنياهو بالحصول على مساعدة من اثنين من أصحاب الثروة الأمريكيين، لتمويل مصاريف الحماية القضائية لنتنياهو وزوجته. ورفضت لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة الطلب.

بررت اللجنة الرفض بأنه "من غير المعقول أن يمول أصحاب الثروة مصاريف محكمة تنبع من تحقيق جنائي يشتمل على شبهات بارتكاب مخالفات جنائية في العلاقة مع أصحاب الثروة.

أشارت اللجنة إلى أن محامي نتنياهو لم يجيبوا على أسئلة أساسية، بشأن المبلغ المطلوب، وأي ملفات وقيمة التكلفة المتراكمة في الملف وغيرها.

بحسب "شركة الأخبار" الإسرائيلية، فإن محامي نتنياهو توجه، هذا الأسبوع، مرة أخرى إلى مراقب الدولة، وطلب تصريحا بالسماح لنتنياهو بالحصول على مليوني دولار.

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