شاهد| ترمب: لم أغضب وسأعلن الطوارئ إذا لم تتم الموافقة على تمويل الجدار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يصب "بنوبة غضب" خلال اجتماعه بقادة الديمقراطيين لبحث الإغلاق الحكومي وتمويل الجدار مع المكسيك، مهددا بإعلان الطوارئ إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

التفاصيل:

الرئيس الأمريكي هدد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، والتي من شأنها أن تمنحه طريقا للإفلات من قيود الكونغرس لتمويل الجدار.

تصريحات ترمب جاءت قبل زيارة إلى الحدود بين بلاده وبين المكسيك.

ترمب:لست مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة بعد، ولكن سأتخذها إذا اضطررت. قد أتخذ هذه الخطوة. سوف أتخذها إذا لم ينجح هذا، سأتخذها على الأرجح. أو في تقديري قطعا.

الرئيس الأمريكي نفى ما قاله زعيم الديمقراطيين تشاك شومر بأن ترمب أصيب "بنوبة غضب"، قائلا إنه "خرج بهدوء شديد من الغرفة".

ترمب: عدم وجود الجدار على الحدود مع المكسيك تسبب في الهجرة غير الشرعية وتجارة وتهريب البشر كما سهل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

الرئيس: الجدار أو الحاجز الفولاذي هو الطريقة الوحيدة للسيطرة على تلك المشاكل.

ترمب اتهم الديمقراطيين بأنهم يضعون انتخابات 2020 نصب أعينهم، أثناء محاولتهم إحباط خطته لبناء الجدار.

ترمب: لن أشارك في منتدى دافوس الاقتصادي، الذي سيُعقد من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الخلاف على بناء الجدار.

ترمب كتب على تويتر "بسبب تعنّت الديموقراطيين في ملفّ أمن الحدود والأهمية الكبرى للأمن بالنسبة إلى أمّتنا، فأنا ألغي بكل احترام رحلتي البالغة الأهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي. أتوجّه بأحرّ التحيّات وخالص الاعتذار للمنتدى الاقتصادي العالمي".

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019

خلفية:

ترمب قال إن اجتماعه مع قادة الكونغرس الديمقراطيين لبحث إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة كان "مضيعة للوقت تماما".

ترمب كتب على تويتر "سألت عما سيحدث في غضون 30 يوما إذا أحدثت أنا انفراجة سريعة للأمور.. هل ستوافقون على (تشريع) لأمن الحدود يتضمن بناء جدار أو سياج حديدي؟ ردت نانسي (بيلوسي رئيسة مجلس النواب) بالرفض. فقلت لهم مع السلامة. لا فائدة!"

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019