شاهد| ترمب: لم أغضب وسأعلن الطوارئ إذا لم تتم الموافقة على تمويل الجدار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يصب "بنوبة غضب" خلال اجتماعه بقادة الديمقراطيين لبحث الإغلاق الحكومي وتمويل الجدار مع المكسيك، مهددا بإعلان الطوارئ إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

التفاصيل:

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF !

خلفية:

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019