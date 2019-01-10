شاهد: إصابة قادة عسكريين في هجوم حوثي على عرض للجيش اليمني

قتل وأصيب، اليوم، عدد من القادة العسكريين في هجوم لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين، على عرض عسكري للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.
شاهد لحظة استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند الجوية جنوب #اليمنhttps://t.co/pfA8W5lHdy#إرم_نيوز #لحج pic.twitter.com/x3ksRHHX6l
— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019
#لحج عملية قاعدة #العند تواطؤ وتساهل الهدف الوحيد منه القضاء علي القيادات العسكرية التي تدين بالولاء للرئيس هادي pic.twitter.com/txIZLX3VHg
— Īβŋ-ΛLђΛĐĐΛĐ (@ibnalhaddad) January 10, 2019
كافة القيادات الجنوبية بينها رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية ومحافظ لحج وغيرهم والذين تم استهدافهم أثناء عرض عسكري في العند بطائرة حوثية مسيرة هم بخير والأنباء ترد أن إصابة اللواء محمد طماح خطيرة ونسأل الله لكافة الجنود والضباط السلامة.
— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) January 10, 2019
مليشيات الحوثي تنشر فيديو مصور من الجو لحظة إستهدافها للحفل العسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج، هل من المعقول أن تكون هذه قاعدة عسكرية جوية وليس فيها رادارات لكشف الأجسام الحرارية التي تكون قريبة من القاعدة خصوصآ انها وصلت إلى المنصة التي فيها كبار قيادات الدولة العسكريين..! pic.twitter.com/RtPcPeSKXE
— مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) January 10, 2019
الحوطة مستشفى ابن خلدون يشهدان استنفار أمني كبير جراء الاستهداف الحوثي للعند ..وإصابة محافظ لحج احمد التركي بالهجوم ..
من خلال تواجدنا بالمستشفى للمعلومة حصيلة أولية من مستشفى ابن خلدون ٤ قتلى وعدد كبير من الجنود المصابين .#تفجير_قاعده_العند pic.twitter.com/kSxbtEWROE
— محمـد باوزيـر 💯 (@pNvzVwTbMwmh5Tj) January 10, 2019
https://twitter.com/Ahmedalrbizy/status/1083274025185484800?ref_src=twsrc%5Etfw
نجاة محافظ لحج "التركي" وقائد المنطقة العسكرية الرابعة "فضل حسن" من انفجار طائرة حوثية مسيرة استهدفت منصة عرض عسكري في معسكر العند
وجار البحث عن احصائية القتلى والجرحى.
الحوثيون يعلنون رسميا مسؤوليتهم عن استهداف قاعدة العند #العند https://t.co/yChDfIfrfU
— مطنوخ جبل رأس🇾🇪. (تحيا الجمهورية اليمنية🇾🇪 (@QuTeSv1RfkRNS8z) January 10, 2019
#شاهد قائد محور العند اللواء الركن ثابت مثنى جواس يصف التفجير الذي استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية بمحافظة #لحج بالفاشل pic.twitter.com/a99xac9WGC
— قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) January 10, 2019
حصيلة أولية لهجوم مليشيا الحوثي على عرض عسكري في قاعدة العند ، ينشرها مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى في لحج , pic.twitter.com/rWOdFjTla2
— صحيفة عدن24/aden24 (@aden24tw) January 10, 2019
القائد جواس يتحدث عن تفاصيل فشل الهجوم الحوثي بـ #طائرة_بدون_طيار على عرض عسكري في قاعدة العند في #لحج .
ويؤكد سلامة الجنود و القيادات العسكرية. pic.twitter.com/fNquyQnQtj
— هاني الصفيان (@H_alsufayan) January 10, 2019
https://twitter.com/Ahmedalrbizy/status/1083288721477287937?ref_src=twsrc%5Etfw