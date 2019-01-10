شاهد: إصابة قادة عسكريين في هجوم حوثي على عرض للجيش اليمني

قتل وأصيب، اليوم، عدد من القادة العسكريين في هجوم لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين، على عرض عسكري للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.

هجوم بطائرة مسيرة:

القصف استهدف عرضًا عسكريًا للجيش اليمني أثناء تدشين العام التدريبي الجديد بحضور عدد من القادة العسكريين، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات من قيادات عسكرية رفيعة وجنود يمنيين.

مصدر عسكري قال إن الهجوم استهدف منصة العرض التي كان عدد من المسؤولين يتابع العرض منها.

#لحج عملية قاعدة #العند تواطؤ وتساهل الهدف الوحيد منه القضاء علي القيادات العسكرية التي تدين بالولاء للرئيس هادي pic.twitter.com/txIZLX3VHg — Īβŋ-ΛLђΛĐĐΛĐ (@ibnalhaddad) January 10, 2019

شهود عيان قالوا إن انفجارا قويا هز منطقة العرض العسكري المقام في قاعدة عسكرية بحي العند وأضافوا أن ضباطا كبارا أصيبوا في الهجوم.

أصيب في الهجوم، اللواء عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، ونائبه صالح الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح والقائد العسكري ثابت جواس، بالإضافة إلى إصابة محافظ لحج أحمد تركي ووكيل المحافظة صالح البكري، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدن.

كافة القيادات الجنوبية بينها رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية ومحافظ لحج وغيرهم والذين تم استهدافهم أثناء عرض عسكري في العند بطائرة حوثية مسيرة هم بخير والأنباء ترد أن إصابة اللواء محمد طماح خطيرة ونسأل الله لكافة الجنود والضباط السلامة. — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) January 10, 2019

لم يتضح ما إذا كان مسؤولون عسكريون حضروا من السعودية والإمارات، الدولتين اللتين تقودان تحالفًا تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.

جماعة الحوثي تبنت الهجوم، وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن سلاح الجو المسير استهدف تجمعات لمن وصفتهم بـ"الغزاة" في قاعدة العند، وأن الهجوم تم بعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم داخل القاعدة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

مليشيات الحوثي تنشر فيديو مصور من الجو لحظة إستهدافها للحفل العسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج، هل من المعقول أن تكون هذه قاعدة عسكرية جوية وليس فيها رادارات لكشف الأجسام الحرارية التي تكون قريبة من القاعدة خصوصآ انها وصلت إلى المنصة التي فيها كبار قيادات الدولة العسكريين..! pic.twitter.com/RtPcPeSKXE — مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) January 10, 2019

خلفيات:

قاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وكان الحوثيون سيطروا على هذه القاعدة خلال تقدمهم جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

الحوثيون أعلنوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

الحوطة مستشفى ابن خلدون يشهدان استنفار أمني كبير جراء الاستهداف الحوثي للعند ..وإصابة محافظ لحج احمد التركي بالهجوم ..

من خلال تواجدنا بالمستشفى للمعلومة حصيلة أولية من مستشفى ابن خلدون ٤ قتلى وعدد كبير من الجنود المصابين .#تفجير_قاعده_العند pic.twitter.com/kSxbtEWROE — محمـد باوزيـر 💯 (@pNvzVwTbMwmh5Tj) January 10, 2019

واتفق الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر/كانون الأول.

جاء ذلك بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف. لكن تنفيذ الاتفاق تعثر إذ لم تحدد الحكومة من الذي سيحكم مدينة الحديدة بعد سحب القوات.

https://twitter.com/Ahmedalrbizy/status/1083274025185484800?ref_src=twsrc%5Etfw

نجاة محافظ لحج "التركي" وقائد المنطقة العسكرية الرابعة "فضل حسن" من انفجار طائرة حوثية مسيرة استهدفت منصة عرض عسكري في معسكر العند

وجار البحث عن احصائية القتلى والجرحى. الحوثيون يعلنون رسميا مسؤوليتهم عن استهداف قاعدة العند #العند https://t.co/yChDfIfrfU — مطنوخ جبل رأس🇾🇪. (تحيا الجمهورية اليمنية🇾🇪 (@QuTeSv1RfkRNS8z) January 10, 2019

#شاهد قائد محور العند اللواء الركن ثابت مثنى جواس يصف التفجير الذي استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية بمحافظة #لحج بالفاشل pic.twitter.com/a99xac9WGC — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) January 10, 2019

حصيلة أولية لهجوم مليشيا الحوثي على عرض عسكري في قاعدة العند ، ينشرها مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى في لحج , pic.twitter.com/rWOdFjTla2 — صحيفة عدن24/aden24 (@aden24tw) January 10, 2019

القائد جواس يتحدث عن تفاصيل فشل الهجوم الحوثي بـ #طائرة_بدون_طيار على عرض عسكري في قاعدة العند في #لحج .

ويؤكد سلامة الجنود و القيادات العسكرية. pic.twitter.com/fNquyQnQtj — هاني الصفيان (@H_alsufayan) January 10, 2019

https://twitter.com/Ahmedalrbizy/status/1083288721477287937?ref_src=twsrc%5Etfw