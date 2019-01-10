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سياسة|بريطانيا

سجون جديدة بلا قضبان في بريطانيا

10/1/2019

تعتزم بريطانيا بناء سجون جديدة بلا قضبان على النوافذ، لتحل محل السجون التقليدية في انجلترا وويلز.

ما القصة؟
  • وزارة العدل البريطانية وفقا لشبكة بي بي سي أعلنت عن خطة لتشييد سجون جديدة
  • السجون الجديدة ستكون مزودة بألواح زجاج مقوى وفتحات تهوية.
  • الوزراء المعنيون قالوا إن النوافذ سيكون من الصعب كسرها وأفضل من أجل منع السجناء من الوصول للممنوعات.
  • القائمون على الحملة قالوا إن القضبان هي تكنولوجيا قديمة أما النوافذ ستوفر بيئة طبيعية يتحمل فيها السجناء المسؤولية عن حياتهم.
انتقادات:
  • لوري سميت، سجين سابق أصبح مؤلفا انتقد الخطة الجديدة قائلا إنها لا فائدة منها، وإن السجناء بحاجة إلى تعليم وتدريب أفضل.
تصريحات حكومية:
  • متحدث باسم مصلحة السجون: نوافذ آمنة ومحكمة بالزجاج المقوى مع فتحات ضيقة ستستخدم في كل السجون المستقبلية.
  • متحدث باسم مصلحة السجون: من الصعب كسر هذه النوافذ، مما يجعلها أكثر فعالية في منع السجناء من الوصول إلى المواد الممنوعة.
  • بيتر داوسون مدير صندوق إصلاح السجون قال إن البيئة الطبيعة التي يتحمل فيها الناس أكبر قدر من المسؤولية عن حياتهم ما يجعل يزيد استعدادهم للإفراج عنهم بنجاح.

دراسة جديدة
  • تأتي خطوة سجون بلا قضبان في ظل دراسة يجريها باحثون على أثر سجن أكثر إنسانية واسترخاء على حياة السجناء في سجن "اتش إم بييرون".
  • في السجن يوصف السجناء بالرجال الذين يعيشون في مجتمعات وليس في عنابر، ويتم حبسهم في غرف عوضا عن الخلايا.
  • يوجد محاولات لملء المساحات الفارغة على حوائط السجن بصور المناظر الطبيعية من البيئة المحلية.
  • البروفيسور إيفون يهوكس من جامعة باث: إن التغييرات "بسيطة نسبيا" ولكن يمكن أن يكون لها "أثر مهم عندما يشعر السجناء بأنهم يعاملون باحترام وكرامة".
  • تم تمويل الدراسة التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه إسترليني من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر : بي بي سي
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