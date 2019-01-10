ترمب لن يجيب مولر ومشرف تحقيق روسيا يستعد للاستقالة
10/1/2019
قال محامي الرئيس دونالد ترمب، إن الفريق القانوني، أبلغ المحقق روبرت مولر أمس أن الرئيس الأمريكي لن يجيب عن أي أسئلة أخرى في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وفي مقابلة مع (رويترز) قال جولياني إن مولر أثار احتمال إرسال أسئلة أخرى لمتابعة التحقيق لكن الفريق القانوني للرئيس أبلغ المحقق الخاص قبل عيد الميلاد بأن ترمب لن يجيب.
أجوبة مكتوبة على أسئلة مولر:
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سلم أجوبة مكتوبة على أسئلة من مولر في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ترمب قال في ذلك الوقت إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته الخطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت 2016.
الرئيس الأمريكي قال "المحامون الممثلون لي لا يكتبون إجابات، أنا أكتب الإجابات، وجهت لي مجموعة من الأسئلة، وأجبت عليها بسهولة شديدة".
ترمب أوضح أن "صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا لتوقع من يجيب عليها في اتهامات بالشهادة الزور".
وقال "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية، والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا".
محامي الرئيس الأمريكي رودي جولياني أوضح أنه لم تحدث أي اتصالات منذ ذلك الحين بين فريق محامي ترمب وفريق مولر.
وقال "بالنسبة إلينا كل شيء انتهى… لسنا مقتنعين بأن لديهم أسئلة لا يعرفون إجاباتها" وقال الكرة الآن في ملعب مولر.
المشرف على تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات يستعد للاستقالة:
نقلت عدة وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها، أن مساعد المدعي العام للولايات المتحدة الذي بدت إقالته وشيكة عدة مرات، يرغب بالرحيل بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تسمية وزير العدل الجديد ويليام بار.
قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، أمس إن رود روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والذي واجه انتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يستعد حاليا للاستقالة بعد أن يتولي مرشح ترمب الجديد لمنصب وزير العدل مهام منصبه.
مزيد من عدم الاستقرار في وزارة العدل الأمريكية:
يشرف روزنستاين، الذي عينه ترمب نائبا لوزير العدل، على التحقيق بشأن تدخل روسيا منذ عام 2017. اختار روزنستاين المحقق الخاص روبرت مولر ليرأس التحقيق بعد أن أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي.
الرحيل المرتقب لروزنستاين، يزيد من عدم الاستقرار داخل وزارة العدل التي استقال منها أو أقيل أكبر ثلاثة مسؤولين بها فضلا عن مدير (إف.بي.آي) وقبلها نائبه.
مسؤول وزارة العدل، طلب عدم نشر اسمه، قال إنه لا يوجد موعد محدد لترك روزنستاين لمنصبه وإنه يعتزم الرحيل بعد تصديق مجلس الشيوخ الذي يقوده جمهوريون على تعيين مرشح ترمب وليام بار وزيرا للعدل.
قالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء أن روزنشتاين "قال دائما أنه ينوي البقاء نحو عامين" في الحكومة، دون أن تنفي أو تؤكد خبر رحيله.
كانت لروزنشتاين الذي يبلغ الرابعة والخمسين، مسيرة حافلة في الإدارة الجزائية وفي عهود خمسة رؤساء وكان تم تثبيته في وزارة العدل بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين.
من خلال منصبه كمساعد لوزير العدل، فهو مكلف بالإدارة اليومية للجهاز القضائي الأمريكي الضخم، وعليه نظريا ألا يهتم بالسياسة لكنه وجد نفسه في قلب الدوامة بعد أيام من تعيينه في الحكومة.
بعد إقالة رئيس (أف بي أي) جيمس كومي، عين في أكتوبر/تشرين الأول 2017 المدعي الخاص روبرت مولر لإدارة التحقيق البالغ الحساسية حول شبهات صلات بين فريق ترمب الانتخابي وروسيا اثناء انتخابات 2016.
خلال عشرين شهرا صادق روزنشتاين على طلبات منها تفتيش منزل المحامي السابق لترمب، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي الذي يعتبر أنه ضحية حملة شعواء ضده.