بومبيو عن أوضاع المعتقلين بمصر: نتطرق لما يهم أمريكا فقط

تهرّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من الرد على سؤال صحفي، اليوم، بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، قائلًا "نتطرق إلى القضايا التي تهم الجانب الأمريكي فقط".

واكتفى بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، بالقول إنه أثار قضية أوضاع حقوق الإنسان مع الجانب المصري "وهي مسألة نثيرها بشكل دائم".

وحول الانسحاب الأمريكي من سوريا، أكد بومبيو أنه سيتم بالفعل، وقال "قرار الرئيس دونالد ترمب بسحب قواتنا من سوريا اتُخذ وسنقوم بذلك"، من دون أن يحدد موعدًا أو جدولًا زمنياً لذلك. لكنه أضاف "سنواصل إنجاز المعركة ضد تنظيم الدولة".

أبرز تصريحات بومبيو:

أثرت قضية أوضاع حقوق الإنسان مع الجانب المصري وهي مسألة نثيرها بشكل دائم.

دائمًا ما نتحدث مع الجانب المصري بشأن أوضاع حقوق الإنسان على جميع المستويات.

نتطرق إلى القضايا التي تهم الجانب الأمريكي فقط. (ردا على سؤال بشأن أوضاع المعتقلين في مصر).

ناقشت مع الجانب المصري جهود مواجهة النظام الإيراني ومواجهة نشاطه في مجال الإرهاب.

موقف الرئيس ترمب واضح وسيتم تنفيذ قراره بسحب القوات من سوريا.

ليس هناك تناقض على الإطلاق في الموقف الأمريكي من الانسحاب من سوريا.

ناقشنا في القاهرة الأوضاع في سوريا، وخطر التطرف الذي يمثله تنظيم الدولة لا يزال قائمًا.

ناقشت مع الجانب المصري الحاجة لإيجاد حوار منفتح مع المنظمات غير الحكومية.

نؤكد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وعزم البلدين على مكافحة الإرهاب.

حربنا ضد تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية مستمرة.

تصريحات وزير الخارجية المصري: