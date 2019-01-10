السعودية تتجاهل طلب هيئة بريطانية التحقيق في احتجاز المعتقلات

أكدت هيئة برلمانية بريطانية شكلت للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات إنها ستواصل جهود التحقيق في الملف رغم عدم استجابة السفارة السعودية في الرد على طلب الهيئة زيارة المعتقلات.

وقالت الهيئة البرلمانية البريطانية التي تشكلت للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات وهي مجموعة تضم أعضاء برلمان من كل الأحزاب وعددا من المحامين، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها ستواصل جهود التحقيق في الملف على الرغم من "إخفاق الحكومة السعودية في الرد على طلب البرلمانيين والمحامين البريطانيين".

أبرز ما جاء في بيان الهيئة:

مازالت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال، تنتظر رد السفارة السعودية بعد أن تقدمت بطلب في الثاني من يناير، لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن داخل المملكة العربية السعودية.

أمس انتهت المهلة الممنوحة دون أن تستجيب السفارة السعودية للطلب، ودون أن تصدر أي تصريحات أو تعليقات عن ممثلي المملكة العربية السعودية بهذا الصدد، على الرغم مما ورد في تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان الرائدة حول ممارسة التعذيب.

رغم أن الهيئة طالبت الممثلية السعودية برد في حد لا يتجاوز التاسع من يناير / كانون الثاني ٢٠١٩ ولم تتلق رداً على طلبها، إلا أن الهيئة ترحب بتلقي رد من الحكومة السعودية في أي وقت.

سوف تستمر هيئة التحقيق في قضية الاعتقال في إعداد تقرير يوثق تحقيقها فيما يخص تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وسيتم نشر التقرير في نهاية الشهر، مع ترحيبها بأي أدلة إضافية.

تتضمن التقارير القيام بعمليات التعذيب والتحرش الجنسي والاعتداء والحرمان من التواصل مع أفراد العائلات ومع المحامين، سوف تستمر الهيئة في النظر في الأدلة التي قدمت لها.

الهيئة ستتابع إعداد تقريرها الذي يوثق تقارير بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد ثماني ناشطات وثلاثة من الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً وسجنوا من قبل الحكومة السعودية".

يستمر البرلمانيون والمحامون البريطانيون في إصرارهم على زيارة الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية وبإصدار تقرير عما قريب يوثق ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.

خلفيات: