أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية للجوء

قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين اليوم الخميس إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن تقتلها عائلتها.
التفاصيل
- أحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.
- وزيرة الخارجية الأسترالية في بانكوك: بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان.
- تقيم السعودية رهف محمد القنون في فندق ببانكوك حاليا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي
- تايلاند رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت.
- سرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.
- في غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.
- خلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.
- تايلاند سمحت للفتاة السعودية بالدخول وبدأت أمس الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
خلفية
- جذبت قضية الشابة السعودية انتباه العالم إلى القواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة، ومن بينها إلزام المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها قبل السفر، وهو ما تقول منظمات حقوقية إنه قد يبقي فتيات وسيدات أسيرات عائلات تسيء معاملتهن.
- يأتي هذا في وقت يدقق فيه حلفاء السعودية الغربيون في تصرفاتها إثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول وبسبب التبعات الإنسانية لحربها في اليمن.
قلق أستراليا
- تسلط زيارة بين الضوء أيضا على قضية لجوء أخرى تخص لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي حصل على وضع لاجئ في أستراليا لكن ألقي القبض عليه في مطار بانكوك العام الماضي عقب وصوله لقضاء إجازة زواج.
- قدمت البحرين طلبا لتسليمها العريبي المحتجز حاليا في سجن تايلاندي انتظارا لجلسة لاتخاذ قرار بشأن قضيته.
- أجرت بين محادثات مع نائب رئيس الوزراء التايلاندي براجين جونتونغ الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ووزير الخارجية دون برامودويناي.
- قالت بين: أود أيضا أن انتهز الفرصة…للتعبير عن قلق أستراليا بشأن احتجاز واحتمال ترحيل السيد حكيم العريبي إلى البحرين.
- بين: الحكومة التايلاندية تعي أهمية هذا الشأن لأستراليا.
- العريبي أدين بتخريب مركز شرطة في البحرين وصدر عليه حكم غيابي بالسجن عشرة أعوام.
- محاميه في تايلاند نادثاسيري برجمان: إنه ينفي جميع التهم التي توجهها له الحكومة البحرينية.
- برجمان: ستكون حياته في خطر إذا تم ترحيله إلى البحرين.
- الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)طالب بضرورة الإفراج عن العريبي والسماح له بالعودة إلى أستراليا حيث يلعب لفريق باسكو فيل في ملبورن الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الأسترالي.