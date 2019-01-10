أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية للجوء

قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين اليوم الخميس إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن تقتلها عائلتها.

التفاصيل

أحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

وزيرة الخارجية الأسترالية في بانكوك: بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان.

تقيم السعودية رهف محمد القنون في فندق ببانكوك حاليا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي

تايلاند رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت.

سرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

في غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.

خلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.

تايلاند سمحت للفتاة السعودية بالدخول وبدأت أمس الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

خلفية

جذبت قضية الشابة السعودية انتباه العالم إلى القواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة، ومن بينها إلزام المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها قبل السفر، وهو ما تقول منظمات حقوقية إنه قد يبقي فتيات وسيدات أسيرات عائلات تسيء معاملتهن.

يأتي هذا في وقت يدقق فيه حلفاء السعودية الغربيون في تصرفاتها إثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول وبسبب التبعات الإنسانية لحربها في اليمن.

قلق أستراليا