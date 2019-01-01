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وول ستريت جورنال: "البنتاغون" رفض مساعدة الإماراتيين في معركة الحديدة

صورة عامة لمدينة وميناء الحديدة اليمني
صورة عامة لمدينة وميناء الحديدة اليمني
1/1/2019

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وقائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل عملا على تقليص الدعم للسعودية والإمارات في معركة الحديدة لدفع المفاوضات.

التفاصيل:
  • الجنرال فوتيل حذر الإمارات من صعوبة المواجهة العسكرية وصعوبة السيطرة على ميناء الحديدة اليمنية.
  • الصحيفة ذكرت أن الولايات المتحدة رفضت تزويد الإمارات بمعدات عسكرية لمساعدتها في السيطرة على ميناء الحديدة.
  • الجنرال فوتيل أبلغ الإماراتيين برفض البنتاغون تزويدهم بطائرات مسيرة وكاسحات ألغام أو معلومات استخباراتية في معركة الحديدة.
  • موقف فوتيل جاء مدعوماً من وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس، الذي حاول، بحسب الصحيفة، التهدئة من العمليات العسكرية الإماراتية والسعودية في اليمن من خلال الحد من الدعم العسكري المباشر للتحالف بقيادة السعودية.
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
خلفية:
  • رئيس الفريق الأممي لمراقبة قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة باتريك كاميرت، عقد الأربعاء الماضي، أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع في الحديدة.
  • الاجتماع الأول ركز على رسم الخطوط العريضة للاتفاق على البنود التي ما زالت غامضة ومحل خلاف الطرفين، ووضع جدول زمني لتنفيذ تطبيق الاتفاق الخاص بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة.
باتريك كاميرت يرأس فريقًا تابعًا للأمم المتحدة مكلفًا بمراقبة وقف إطلاق النار بين مجموعة الحوثي والقوات الحكومية (رويترز)
  • يسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول.
  • المتمرّدون الحوثيون يسيطرون على الغالبية العظمى من أرجاء مدينة الحديدة، بينما توجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.
  • حرب اليمن بدأت في 2014، ثم تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات خصوصا في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
  • نحو عشرة آلاف شخص قتلوا في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليونا من السكان خطر المجاعة.
  • تدخل عبر ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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