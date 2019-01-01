هجوم مسلح على مسجد بالسويد دون وقوع إصابات

أفادت وسائل إعلام سويدية بتعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية إلى هجوم مسلح، الثلاثاء.
التفاصيل:
- قناة SVT التلفزيونية الرسمية قالت إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.
- متحدثة باسم شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت لكسر 3 من زجاج نوافذ المسجد.
- المتحدثة باسم الشرطة أكدت أنه تم بدء تحقيق في الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.
تصريحات كريم لونة المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد:
- سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات الأعيرة النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة.
- لاحظنا بأن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت، لذا قمنا بإخبار الشرطة.
- الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا سبب الهجوم المسلح.
- الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.
خلفيات:
- مع موجة صعود اليمين المتطرف في أوربا وأمريكا، تنامت حوادث الكراهية ضد المسلمين.
- أقدم مجهولون مطلع رمضان الماضي على إحراق مسجد في مدينة هسلهولم السويدية.
- يان جونسون، المدير السابق لمجلة سامتيدن الوسيلة الإعلامية للحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي اليميني المتطرف، نشر عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي رسوماً كاريكاتيرية مهينة للمسلمين.
- ظاهرة "الإسلاموفوبيا" (الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.