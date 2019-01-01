البث الحي
سياسة|السويد

هجوم مسلح على مسجد بالسويد دون وقوع إصابات

حريق استهدف مسجد في السويد العام الماضي
حريق استهدف مسجد في السويد العام الماضي
1/1/2019

أفادت وسائل إعلام سويدية بتعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية إلى هجوم مسلح، الثلاثاء.

التفاصيل:
  • قناة SVT التلفزيونية الرسمية قالت إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.
  • متحدثة باسم شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت لكسر 3 من زجاج نوافذ المسجد.
  • المتحدثة باسم الشرطة أكدت أنه تم بدء تحقيق في الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.
تصريحات كريم لونة المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد:
  • سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات الأعيرة النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة. 
  • لاحظنا بأن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت، لذا قمنا بإخبار الشرطة.
  • الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا سبب الهجوم المسلح.
  • الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.
خلفيات:
  • مع موجة صعود اليمين المتطرف في أوربا وأمريكا، تنامت حوادث الكراهية ضد المسلمين.
  • أقدم مجهولون مطلع رمضان الماضي على إحراق مسجد في مدينة هسلهولم السويدية.
  • يان جونسون، المدير السابق لمجلة سامتيدن الوسيلة الإعلامية للحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي اليميني المتطرف، نشر عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي رسوماً كاريكاتيرية مهينة للمسلمين.
  • ظاهرة "الإسلاموفوبيا" (الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

فرنسا: دعوى قضائية ضد تطبيق "مسلم برو" لبيعه بيانات المسلمين للجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)