هجوم مسلح على مسجد بالسويد دون وقوع إصابات

أفادت وسائل إعلام سويدية بتعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية إلى هجوم مسلح، الثلاثاء.

التفاصيل:

قناة SVT التلفزيونية الرسمية قالت إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.

متحدثة باسم شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت لكسر 3 من زجاج نوافذ المسجد.

المتحدثة باسم الشرطة أكدت أنه تم بدء تحقيق في الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تصريحات كريم لونة المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد:

سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات الأعيرة النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة.

لاحظنا بأن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت، لذا قمنا بإخبار الشرطة.

الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا سبب الهجوم المسلح.

الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.

خلفيات: