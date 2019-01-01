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سياسة|إسرائيل

نتنياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
1/1/2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الإثنين) إن دولا عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه في محاربة إيران وتنظيم الدولة.

أبرز تصريحات نتنياهو لمحطة غلوبو التليفزيونية البرازيلية:
  • موقف دول عربية من إسرائيل أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".
  • إسرائيل أثبتت فاعليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام العنيف" الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم تنظيم الدولة والقاعدة.
  • للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين، نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف.
  • وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب لا".
  • السبيل الوحيد، بحسب نتنياهو، سيكون إذا شهدت إيران تحولا كاملا.
خلفيات:
  • جاءت تصريحات نتنياهو في وقت كثفت فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا.
  • حذّر نتنياهو مرارا من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.
  • يزور نتنياهو البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس جاير بولسونارو السلطة.
  • نتنياهو نقل عن الرئيس البرازيلي المنتخب أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس مسألة وقت.
  • على هامش المراسم من المتوقع أن يجري نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيحضر بدوره حفل التنصيب.
  • من المتوقع أن يناقشا مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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