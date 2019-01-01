نتنياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الإثنين) إن دولا عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه في محاربة إيران وتنظيم الدولة.
أبرز تصريحات نتنياهو لمحطة غلوبو التليفزيونية البرازيلية:
- موقف دول عربية من إسرائيل أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".
- إسرائيل أثبتت فاعليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام العنيف" الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم تنظيم الدولة والقاعدة.
- للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين، نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف.
- وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب لا".
- السبيل الوحيد، بحسب نتنياهو، سيكون إذا شهدت إيران تحولا كاملا.
خلفيات:
- جاءت تصريحات نتنياهو في وقت كثفت فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا.
- حذّر نتنياهو مرارا من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.
- يزور نتنياهو البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس جاير بولسونارو السلطة.
- نتنياهو نقل عن الرئيس البرازيلي المنتخب أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس مسألة وقت.
- على هامش المراسم من المتوقع أن يجري نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيحضر بدوره حفل التنصيب.
- من المتوقع أن يناقشا مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.