نتنياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الإثنين) إن دولا عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنه في محاربة إيران وتنظيم الدولة.

أبرز تصريحات نتنياهو لمحطة غلوبو التليفزيونية البرازيلية:

موقف دول عربية من إسرائيل أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".

إسرائيل أثبتت فاعليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام العنيف" الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم تنظيم الدولة والقاعدة.

للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين، نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب لا".

السبيل الوحيد، بحسب نتنياهو، سيكون إذا شهدت إيران تحولا كاملا.

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