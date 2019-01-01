"ماتيس" يغادر البنتاغون موجها خطابا للجيش.. ماذا قال؟

وجه وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس، آخر رسالة له للقوات المسلحة قبل أن يترك منصبه طالبًا منها "حفظ الثقة في بلدنا" والوقوف بثبات مع الحلفاء.

واستقال ماتيس، فجأة، بسبب اختلافات في الرؤى السياسية مع الرئيس دونالد ترمب. وكان كثيرون يعتبرونه عاملا من عوامل استقرار سياسة الدفاع الأمريكية.

استقالة وزير الدفاع:

ماتيس استقال فجأة بعد اختلافه مع ترمب في أمور منها قراره المفاجئ بسحب كل القوات من سوريا وبدء التخطيط لتقليص القوات في أفغانستان.

رسالة ماتيس أوضحت جليًا الانقسام المتزايد بينه وبين ترمب وانتقدته ضمنيًا لتركه أقرب حلفاء أمريكا الذين حاربوا إلى جانبها في الجبهتين.

الوزير المستقيل، جنرال متقاعد عمل بمشاة البحرية وكان يتحاشى الأضواء عادة، ولم يكن هناك أي نوع من المراسم لدى خروجه من وزارة الدفاع (البنتاغون).

ماتيس ترك مذكرة الوداع التي كتبها كآخر ملحوظات علنية بصفته وزيرًا للدفاع. وتقام في العادة مراسم كبرى للوزراء لدى ابتعادهم عن مناصبهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع وزير الدفاع المستقيل جيم ماتيس (رويترز)

أبرز ما جاء في كلمة ماتيس:

في رسالته المقتضبة، أقر ماتيس بوجود بلبلة سياسية في واشنطن لكنه دعا الجيش أن يبقى ثابتا في مهمة "دعم الدستور والذود عنه وحماية أسلوب حياتنا".

ماتيس قال "أثبتت وزارتنا أنها تكون في أفضل حالاتها في أشد الأوقات صعوبة. احفظوا الثقة في بلدنا وقفوا إلى جانب حلفائنا واصمدوا في مواجهة أعدائنا".

نائب الوزير:

في الأسبوع الماضي قال ترمب إنه سيعين وزيرًا جديدًا قبل شهرين مما كان متوقعًا، في خطوة قال مسؤولون إنها نبعت من غضبه من خطاب استقالة ماتيس واستهزائه بسياسة الرئيس الخارجية.

ماتيس ترك مهام منصبه الليلة الماضية لنائبه باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق بشركة بوينغ.

شاناهان يعرف بتركيزه على الإصلاح الداخلي في البنتاغون وبخبرته في العمل بالقطاع الخاص. وأشار ترمب إلى أنه قد يبقى وزيرًا للدفاع بالإنابة لفترة طويلة.

باتريك شاناهان تولى منصب نائب وزير الدفاع في يوليو/تموز 2017، وكان قد أمضى قبل ذلك ثلاثة عقود في العمل بشركة بوينغ.

من غير المتوقع أن يخرج شاناهان عن سياسات البنتاغون الرئيسية بما في ذلك التركيز الجديد على المخاطر العسكرية من جهة الصين وروسيا.

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس (رويترز)

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