فضيحة جديدة يفجرها حارس ماكرون السابق

قال مستشار الأمن السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إنه كان على اتصال دائم بالرئيس وكبار المسؤولين منذ إقالته، وذلك في تناقض مع نفي رسمي لوجود اتصالات معه.

ألكسندر بينالا، المسؤول السابق الذي يعد محور عاصفة سياسية كبيرة، أقيل في يوليو/تموز الماضي، بعد ظهوره في تسجيل مصور وهو يضرب محتجًا في يوم العمال.

أزمة ماكرون:

ماكرون تعرض لانتقادات حادة لتقاعسه عن إقالة حارسه الشخصي السابق على الفور حين ظهر في الفيديو.

تعامُل ماكرون مع القضية، أثار أول أزمة سياسية كبيرة للرئيس وبلورت صورته في أعين الجمهور على أنه شخصية منعزلة يحابي أصدقاءه الأثرياء وأصحاب النفوذ على حساب الناس العاديين.

قضية بينالا، الذي نفى كونه حارسًا شخصيًا للرئيس الفرنسي وقال إنه كان مجرد "معاون"، تسببت بأخطر أزمة سياسة في عهد ماكرون.

تم استجواب بينالا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن طبيعة عمله كحارس شخصي لماكرون، وتحولت قضيته إلى فضيحة سياسية وفجرت اتهامات بإساءة استخدام السلطات دون رادع داخل قصر الإليزيه.

تصريحات مسؤول الأمن السابق في قصر الإليزيه، أمس الإثنين، تعتبر فضيحة ثانية، وتأتي في وقت حساس بالنسبة لماكرون الذي يحاول التغلب على موجة احتجاجات أثارتها زيادة في ضرائب الوقود، وتطورت إلى حركة أوسع تعارض السياسات الإصلاحية للرئيس.

تصريحات حارس ماكرون السابق لـ"ميديا بارت":

كنت على تواصل مع الرئيس ومسؤولين آخرين كبار من خلال تطبيق تليغرام للتراسل الفوري منذ إبعادي عن قصر الإليزيه.

سيكون من الصعب عليهم أن ينفوا ذلك في ظل كل هذه الأحاديث المتبادلة معي على هاتفي.

الإليزيه ينفي:

مسؤولون قالوا إنه لم تكن هناك أي اتصال بين الحارس الشخصي السابق والرئاسة منذ إقالته.

مسؤول بالرئاسة نفى، امس الإثنين رواية بينالا للأحداث، ووصفها بأنها "حزمة من الأكاذيب والمقاربات، فيما لم يرد محامي بينالا على اتصالات للتعليق.

الكسندر بينالا الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

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