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سياسة|السعودية

شبكة نتفليكس تحجب حلقة تنتقد ولي العهد السعودي

1/1/2019

أفادت تقارير إعلامية أن شبكة نتفليكس الأمريكية حجبت حلقة من برنامج كوميدي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

التفاصيل: 
  • وكالة بلومبرغ قالت إن شبكة نتفليكس التلفزيونية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" للكوميدي حسن منهاج عن زبائنها في السعودية.
  • تضمنت الحلقة انتقادات لسياسات المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب شنه الحرب على اليمن.
  • منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد بن سلمان. 
  • تناولت الحلقة الحديث عن طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية. 
  • صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادرها أن الحجب في السعودية جاء بناء على طلب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية.
  • الهيئة السعودية قالت إن الحلقة تنتهك قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة. 
  • لا تزال الحلقة متاحة لزبائن نتفليكس على يوتيوب. 
المصدر : وكالات
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