شاهد: لقطات صادمة لأمريكيين يجرّان طفلين داخل مأوى للمهاجرين

أظهر تسجيل مصور نشرته وزارة الصحة في ولاية أريزونا الأمريكية، موظفين بأحد مراكز إيواء المهاجرين جنوب غربي الولاية، وهما يجّران طفلين ويسحبانهما من أرجلهما ويدفعانهما داخل المرافق.

ما القصة؟