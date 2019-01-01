ترمب: سننسحب ببطء من سوريا والمعركة مع تنظيم الدولة مستمرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القوات الأمريكية ستنسحب ببطء من سوريا، وإن المعركة مع ما تبقى من تنظيم الدولة ستستمر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترمب منح الجيش الأمريكي فترة أربعة أشهر لسحب القوات من سوريا.

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة من أنه سيتم سحب القوات خلال شهر واحد فقط.

ماذا قال ترمب:

ترمب أضاف في "تغريدة" على "تويتر": لو أن أحدا غيره فعل ما فعل في سوريا، التي كانت تعج بفوضى تنظيم الدولة عندما أصبح رئيسا، لأصبح بطلا قوميا. وتابع أن تنظيم الدولة قد زال في الغالب، وأن القوات الأمريكية ستعود ببطء إلى الوطن ليلتحق أفرادها بعائلاتهم، مشيرا إلى أن المعركة مع فلول التنظيم ستستمر".

في "تغريدة" جديدة قال، إنه وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من سوريا ومناطق أخرى، وحينما بدأ التنفيذ، اشتكت منه ومن إجراءاته وسائل الإعلام الكاذبة، وبعض القادة العسكريين الفاشلين، على حد وصفه.

I am the only person in America who could say that, “I’m bringing our great troops back home, with victory,” and get BAD press. It is Fake News and Pundits who have FAILED for years that are doing the complaining. If I stayed in Endless Wars forever, they would still be unhappy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018

وكان ترمب قد أكد أن القوات الامريكية سوف تنفذ انسحابا بطيئا من سوريا. وقال إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه الحديث عن عودة هذه القوات بعد تحقيقها نصرا كبيرا. وأضاف أنه خاض حملته الانتخابية ضد استمرار الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها.

لماذا تراجع؟

مراقبون اعتبروا أن هجوم ترمب لا يخفي أن ثمة تغيرا قد طرأ على مساعيه لتنفيذ انسحاب سريع وفي غضون شهر للقوات الأمريكية من سوريا إذ تحدث لأول مرة عن انسحاب بطيء وأكد بذلك ما أعلنه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي ذهب لإقناع ترمب بالعدول عن قرار الانسحاب لكنه فاجأ الجميع عقب الاجتماع بالحديث عن استراتيجية تقوم على انسحاب ذكي من سوريا.

غراهام أعلن عقب اجتماعه مع ترمب: "الرئيس قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا، لقد وعد بتدمير تنظيم الدولة والإيفاء بهذا الوعد. لم يتحقق ذلك بعد لكننا قريبون والرئيس متفهم للحاجة لتحقيق هذا الهدف".

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (رويترز)

المراقبون قالوا إن الانتقادات الواسعة والضغوط التي مورست على ترمب بعد إعلانه الانسحاب من سوريا وتحذيرات القادة العسكريين وخاصة الذين التقى بهم خلال زيارته الأخيرة للعراق بشأن استمرار خطر تنظيم الدولة ربما تكون قد ساهمت في تعديل خطط ترمب بشأن سوريا كما أن خطة الانسحاب التي تعدها وزارة الدفاع لا يبدو أنها تتفق مع مساعيه السابقة في انسحاب سريع وعاجل.

إسرائيل تطلب إبطاء الانسحاب:

في سياق متصل قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إبطاء الانسحاب الأمريكي من سوريا، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على طلب من نتنياهو بسحب القوات الأمريكية من سوريا تدريجيا.

المسؤول: نتيناهو سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، في البرازيل، لبحث الأمر على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب خايير بولسونارو.

الوضع الميداني:

وأرسل الجيش التركي مزيدا من التعزيزات العسكرية من ولاية "هاتاي أنطاكيا" مرورا بولاية "غازي عنتاب" جنوب تركيا على الحدود السورية.

التعزيزات الجديدة تتضمن راجمات صواريخ ومعدات عسكرية أخرى، وقد رافقت القافلة العسكرية إجراءات أمنية مشددة.

تركيا تواصل إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى الحدود مع سوريا منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عملية عسكرية للجيش التركي شرقي الفرات داخل الحدود السورية.

استقالة جديدة:

المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أعلنت استقالتها من منصبها.

وايت قالت في "تغريدة" لها إنها تقدر الفرصة التي منحتها لها إدارة ترمب للخدمة مع الوزير جيمس ماتيس.

مغادرة وايت للمنصب تأتي في ظل تحقيقات يجريها المفتش العام في الوزارة إثر عدة شكاوى من موظفين اتهموها باستغلال منصبها لدفعهم على أداء خدمات شخصية لها.

جدير بالذكر أن وايت لم تظهر في مؤتمر صحفي منذ مايو آيار الماضي.

خلفية:

ترمب أعلن الأسبوع الماضي انسحابا أمريكيا سريعا وكاملا من سوريا، حيث أمر بسحب نحو ألفي جندي أمريكي ينتشرون في شمال شرق سوريا كانوا يتصدون لتنظيم الدولة إلى جانب المقاتلين الأكراد. واعتبر أن وجود هذه القوات لم يعد مفيدا لأن تنظيم الدولة "هزم إلى حد بعيد".

سيترك هذا الانسحاب المقاتلين الأكراد من دون دعم عسكري، علما بأن أردوغان يتوعد بمهاجمتهم كونه يعتبرهم "إرهابيين".

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج (رويترز)