تحقيق: مجاعة اليمن سببها حصار التحالف السعودي الإماراتي للحديدة

كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس أن عمليات سرقة ونهب واسعة النطاق للمساعدات الغذائية جرت في المناطق الخاضعة لسيطرة كتائب "أبو العباس" المدعومة إماراتيا في محافظة تعز جنوبي اليمن.

ما القصة؟

الوكالة ذكرت في تحقيقها أنه رغم تدفق المساعدات الغذائية على هذه المناطق فإن سكان المحافظة على شفا المجاعة بسبب الفساد المالي المستشري فيها.

الفساد المالي في اليمن سيؤدي إلى مجاعة غير مسبوقة خاصة في تعز.

المجاعة التي ضربت تعز ومعظم أنحاء اليمن سببها حصار التحالف السعودي الإماراتي للحديدة اليمنية.

آلاف العائلات بمناطق سيطرة كتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا في تعز على شفا المجاعة.

التحقيق أشار إلى استناده إلى تحقيقات ومقابلات مع أكثر من 70 من موظفي منظمات الإغاثة ومسؤولين حكوميين وأن الوكالة تملك وثائق تدعم هذا التحقيق.

صورة عامة لمدينة وميناء الحديدة اليمني

تعقيب أممي:

برنامج الغذاء العالمي دان ما وصفها بعمليات التلاعب والاحتيال التي طالت عملية توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.

البرنامج قال في بيان له إن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتُباع في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

البيان: الكثير من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وإن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التعليم الحوثية تتلاعب بتوزيع المساعدات.

ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج دعا إلى وقف هذا الفعل الشائن والسلوك الإجرامي الذي يحدث في الوقت الذي يموت فيه اليمنيون جوعاً وفق تعبيره.

برنامج الغذاء العالمي أضاف أن مراقبيه جمعوا صوراً وأدلة تثبت نقل الأغذية بشكل غير مشروع، كما تثبت التلاعب باختيار المستفيدين منها.

البرنامج قال إن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويمنحون الأغذية لأشخاص لا يستحقونها، يعملون على بيعها وتحقيق مكاسب في أسواق العاصمة، وفق البيان.

الوضع السياسي:

على صعيد آخر أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين نبيل عبده شمسان محافظا لمحافظة تعز.

شمسان كان شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة محمد سالم باسندوة بين عامي 2011 و2014.

هادي أصدر قرارا بتعيين اللواء سمير عبد الله الصبري قائدا للمحور العسكري في المحافظة، وكان الصبري قد شغل منصب الناطق الرسمي للجيش الوطني، وقائد قوات الاحتياط.

خلفية:

يسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المتمرّدون الحوثيون يسيطرون على الغالبية العظمى من أرجاء مدينة الحديدة، بينما توجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

حرب اليمن بدأت في 2014، ثم تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات خصوصا في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة شمالي اليمن