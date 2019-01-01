بومبيو: الانسحاب من سوريا لن يغير شيئا في الدعم الأمريكي لإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا "لن يغير شيئا" بالنسبة لدعم وحماية الولايات المتحدة لإسرائيل.

التفاصيل:

وزير الخارجية الأمريكي قال إن "قرار الرئيس بشأن سوريا لا يغير شيئا تعمل عليه هذه الإدارة مع إسرائيل".

بومبيو أضاف أن "الحملة ضد تنظيم الدولة مستمرة، وجهودنا لمواجهة العدوان الإيراني مستمرة، والتزامنا باستقرار الشرق الأوسط وحماية إسرائيل مستمر بنفس الطريقة التي كان عليها قبل القرار".

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قال إن بومبيو ونتنياهو "ناقشا التهديد غير المقبول الذي يشكله العدوان الإقليمي والاستفزاز من جانب إيران وعملائها لإسرائيل وأمن المنطقة".

بالادينو قال إن بومبيو أكد "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها".

تصريح وزير الخارجية الأمريكي جاء أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البرازيل على هامش تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد حاير بولسونارو.

لقاء بومبيو نتنياهو في البرازيل: