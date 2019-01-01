أحزاب سودانية تطالب بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي"

أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير في السودان وحزب الأمة في بيان عزمها تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي يتولى تسيير شؤون البلاد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة.

أهم ما جاء في البيان:

لا سبيل لتجاوز الأزمة الحالية إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب السوداني.

تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب.

يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني.

حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني، يتكون من 100 عضو.

حل حكومات الولايات، 18 ولاية، ومجالسها التشريعية.

تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحدا.

تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية.

النأي بالأجهزة والقوات النظامية عن الاستقطاب السياسي لضمان حيادها للقيام بمهامها الدستورية.

الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة.

نطالب القوات المسلحة بحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين.

الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز.

الاحتجاجات بسبب معاناة الشعب من الحرب والنزوح والغلاء وتفشي البطالة والغلاء الطاحن.

تم إهمال تطوير القطاعات الإنتاجية وعلي رأسها الزراعة مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة.

تفاصيل:

أبرز الأحزاب الموقعة على البيان حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين وحركة الإخوان المسلمين والحزب الاتحادي الديمقراطي.

زعيم حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين: المكتب السياسي للحركة، قرر الانسحاب من الحكومة.

غازي صلاح الدين: الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع، الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب.

الأمين العام لتحالف قوى المستقبل فرح عقار: الإقصاء هو السبب الأساسي للأزمة التي تعاني منها السودان منذ فترة.

عقار: الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السودان أحد تجليات الأزمة السياسية.

رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل: برنامج الحوار الوطني أصبح وثيقة يمكن البناء عليها لحل الأزمة في السودان.

مبارك الفاضل: الحكومة الحالية ليس لديها قدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية في السودان لأن أساس الأزمة سياسي.

مبارك الفاضل: تعديل الدستور من أجل مد رئاسة البشير يمثل خرقا أساسيا لمخرجات الحوار الوطني.

مبارك الفاضل: نحيي انتفاضة شعبنا في السودان ونطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين.

ممثل تيار الوسط محمد علي الجزولي: نقدم رؤية سياسية لحل الأزمة في السودان حتى لا يتم تخويفنا بالمجهول.

القيادية في الحزب الاتحادي إشراقة سيد: نطالب بالإفراج الفروي عن كل المعتقلين.

رئيس حزب الشرق السوداني عبد القادر إبراهيم: نطالب بتشكيل مجلس مؤقت وحكومة انتقالية لإدارة المرحلة بصورة انتقالية للتجهيـز لانتخابات جديدة.

إبراهيم: لابد من النأي بقوات الأمن عن التدخل في الخلافات السياسية في البلاد.

خلفية:

المذكرة تأتي بعد ساعات من قرار الرئيس السوداني عمر البشير تشكيل لجنة لتقصي الحقائق "حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل" محمد أحمد سالم.

القرار جاء بعد كلمة للبشير قال فيها إن بلاده "تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية".

البشير أضاف أنه يقدر "المعاناة ويشكر الشعب على صبره الجميل".

اندلعت مظاهرات في مدن السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون أول احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس البشير.

يواجه اقتصاد السودان صعوبات وخصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم.

بلغت نسبة التضخّم 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

أقرت الحكومة السودانية بمقتل 19 شخصا خلال المظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين.

منظمة العفو الدولية قالت إن لديها تقارير ومعلومات موثقة تشير إلى مقتل 37 شخصا في المظاهرات.