مصر تطلق سراح اللبنانية منى المذبوح صاحبة الفيديو المسيء

قررت محكمة استئناف مصرية خفض عقوبة لبنانية أدينت في يوليو/ تموز ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلا من السجن 8 سنوات.

ويعني الحكم إطلاق سراح منى المذبوح ما لم تكن مطلوبة في قضايا أخرى.

المصادر القضائية قالت إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة عليا، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

ما هي قصة منى المذبوح؟