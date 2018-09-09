مستشار سابق لترمب: الرئيس الأمريكي يواجه "انقلابا"

قال ستيف بانون كبير مستشاري البيت الأبيض السابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه "انقلابا" مشيرا إلى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز من دون توقيع بشأن المعارضة داخل إدارة ترمب.
وأوضح بانون، الذي شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية، لرويترز أن "ما شهدتموه في ذلك اليوم كان في غاية الخطورة".
وقال بانون إنه استقال من منصبه وأبلغ شبكة "سي.بي.إس "التلفزيونية في ذلك الوقت بأن "المؤسسة تتطلع لإبطال انتخابات 2016 وتحييد ترامب".
وقالت نيويورك تايمز إن المقال، الذي نشر الأربعاء الماضي، كتبه مسؤول بارز بالإدارة لم تذكر اسمه.
وانتقد الكاتب "انعدام البعد الأخلاقي" عند ترمب، وقال: "العديد من كبار المسؤولين في إدارته ذاتها يعملون بدأب من الداخل على إحباط جوانب من برنامجه وأسوأ ميوله".
وقال ترمب الجمعة إن على وزارة العدل الأمريكية أن تتوصل لهوية من كتب المقال وأضاف أنها مسألة أمن وطني.
وعزل ترامب بانون في أغسطس/ آب 2017 بعد خلافه مع مستشاري الرئيس بشأن جهوده لحمل الحزب الجمهوري على قبول جدول أعماله الاقتصادي القومي.