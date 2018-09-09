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سياسة

شاهد: وزير إسرائيلي وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

9/9/2018

اقتحم عشرات المستوطنين، على رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل الأحد، ساحات المسجد الأقصى، ترافقهم عناصر أمنية وشرطية خاصة لحمايتهم.

وتتزامن الاقتحامات مع قيود تفرضها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على حراس وموظفي دائرة الأوقاف والمصلين في المسجد.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم.

ماذا حدث؟
  • فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية (تابعة للحكومة الأردنية)، قال في بيان، إن أكثر من 150 متطرفًا اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، وحضر أوري أريئيل وزير الزراعة الاسرائيلي مع إحدى المجموعات المقتحمة.
  • المستوطنون اقتحموا المسجد على شكل مجموعات بحراسة الشرطة.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اعتقلت موظف الإعمار في دائرة أوقاف القدس رائد زغير، أثناء عمله في باحات الأقصى، وتوثيقه لاقتحامات المستوطنين.
  • شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحت باب المغاربة أمام الوزير أريئيل والمستوطنين لاقتحام المسجد.
معلومات:
  • من المقرر أن تقتحم مجموعة أخرى من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، عصر اليوم، إذ ينوون إقامة صلوات "تلمودية" ومسيرات في ساحة البراق والبلدة القديمة في القدس خلال ساعات المساء.
  • جمعيات ومؤسسات "تلمودية" و "صهيونية" أعلنت نيتها اقتحام المسجد وباحاته خلال "رأس السنة العبرية"، التي يصادف أول أيامها غداً (الاثنين).
  • شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت ترتيبات خاصة لتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد، وأدائهم "صلوات طلب المغفرة"، و"شعائر إعطاء الوعود".
  • الأُطر الوطنية الإسلامية والشبابية في القدس دعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني للنزول إلى المسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات التي أعلنت عنها جماعات المستوطنين ومنظمة "طلاب لأجل الهيكل".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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