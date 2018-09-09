شاهد: وزير إسرائيلي وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، على رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل الأحد، ساحات المسجد الأقصى، ترافقهم عناصر أمنية وشرطية خاصة لحمايتهم.

وتتزامن الاقتحامات مع قيود تفرضها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على حراس وموظفي دائرة الأوقاف والمصلين في المسجد.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم.

ماذا حدث؟

فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية (تابعة للحكومة الأردنية)، قال في بيان، إن أكثر من 150 متطرفًا اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، وحضر أوري أريئيل وزير الزراعة الاسرائيلي مع إحدى المجموعات المقتحمة.

المستوطنون اقتحموا المسجد على شكل مجموعات بحراسة الشرطة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اعتقلت موظف الإعمار في دائرة أوقاف القدس رائد زغير، أثناء عمله في باحات الأقصى، وتوثيقه لاقتحامات المستوطنين.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحت باب المغاربة أمام الوزير أريئيل والمستوطنين لاقتحام المسجد.

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