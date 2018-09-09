شاهد: كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا بلا صواريخ عابرة للقارات

نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها بمشاركة آلاف الجنود، لكنها امتنعت عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات فُرضت عليها عقوبات دولية بسبب برامج تطويرها.

وحرص الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على التركيز على صداقته مع الصين برفعه يد موفد الرئيس شي جين بينغ لتحية الحشد بعد العرض العسكري.

ما القصة:

تحتفل كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر/أيلول بتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وهو اسمها الرسمي، في 1948.

ولدت هذه الدولة الشيوعية من تقسيم شبه الجزيرة باتفاق بين واشنطن وموسكو في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

عادة ما يشكل إحياء ذكرى الأحداث الكبرى محطات أساسية في جدول الأعمال السياسي لكوريا الشمالية. وهي تمثل فرصة لعرض آخر المعدات.

ماذا حدث في العرض؟

بعد 21 طلقة مدفعية، مرت عشرات من وحدات المشاة في ساحة "كيم ايل سونغ" بعضها مزود بنظارات للرؤية الليلية أو بقاذفات صواريخ مضادة للدروع (آر بي جي)، أمام كيم جونغ أون حفيد مؤسس كوريا الشمالية والثالث الذي يحكم البلاد من أفراد هذه العائلة.

شاركت في العرض عربات مصفحة لنقل الجند وقاذفة صواريخ ودبابات بينما رسمت طائرات حلقت فوقها الرقم "70".

حلقت طائرات ينبعث منها دخان أحمر وأبيض وأزرق (ألوان العلم الكوري الشمالي) فوق برج "غوشي" الذي أقيم لتخليد الفلسفة السياسية لكيم إيل سونغ.

مرت الصواريخ التي تشكل ذروة العروض تقليديا. لكن لم يعرض منها سوى صاروخا "كومسونغ-3″ العابر للقارات والمضاد للسفن، و"بونغاي-5" وهو صاروخ أرض جو.

لم يظهر أي من صواريخ "هواسونغ 14 و15" التي يمكن أن تبلغ أراضي الولايات المتحدة وأدى اختبارهما العام الماضي إلى تغيير المعطيات الاستراتيجية.

بعد العرض العسكري قام مدنيون بالمرور أمام المنصة.

ما الذي تغير في العرض؟

حرصت كوريا الشمالية على عدم المبالغة في استعراض العضلات، كي لا يضر ذلك بالجهود الدبلوماسية الجارية بعد لقاء كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، كما أن العرض يأتي قبل ثالث قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في بيونغ يانغ في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

تشاد أوكارول مدير مجموعة "كوريا ريسك غروب" قال إن الوضع يوحي "بأن الكوريين الشماليين حاولوا فعلا تقليل الطبيعة العسكرية" للحدث.

وأضاف: "ليست هناك صواريخ عابرة للقارات بعيدة المدى ولا متوسطة المدى لم يكن وجودها سيشكل نبأ سارا في هذه الأجواء التي تفرض التزام كوريا الشمالية نزع الأسلحة النووية في نهاية المطاف".

دعوات إلى القادة: