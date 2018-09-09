شاهد: تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا تحسبا لاجتياح إدلب

عززت تركيا تواجدها العسكري على الحدود مع سوريا اليوم الأحد بعد يوم من استئناف الطائرات الحربية السورية والروسية قصف محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.

ووصلت ولاية كليس، جنوبي تركيا، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أن القافلة العسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة. وأضاف أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية.

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