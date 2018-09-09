شاهد: تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا تحسبا لاجتياح إدلب

عززت تركيا تواجدها العسكري على الحدود مع سوريا اليوم الأحد بعد يوم من استئناف الطائرات الحربية السورية والروسية قصف محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.
ووصلت ولاية كليس، جنوبي تركيا، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أن القافلة العسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة. وأضاف أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية.
خلفية:
- رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية بينما تتواتر أنباء بشأن هجوم محتمل للنظام وروسيا على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.
- قال سكان ومسعفون إن الطائرات الروسية والسورية استأنفت ضرباتها الجوية المكثفة على إدلب وحماة اليوم الأحد في إطار تصعيد النظام هجومها على آخر معقل للمعارضة.
- تعزيز الوجود العسكري التركي يأتي بعد أقل من يومين من القمة التركية الروسية في طهران، والتي أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكنه قوبل بمعارضة روسية.
- الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية حذرت من كارثة إنسانية في حال إقدام النظام السوري على اجتياح إدلب بدعم روسي.