البث الحي
سياسة

شاهد: البرلمانية الجزائرية أسماء بن قادة تهاجم جريدة الرياض السعودية

الأكاديمية والبرلمانية الجزائرية أسماء بن قادة
الأكاديمية والبرلمانية الجزائرية أسماء بن قادة
9/9/2018

شنت الدكتورة أسماء بن قادة الزوجة السابقة للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هجوما كبيرا على صحيفة الرياض السعودية.

ونفت الأكاديمية والبرلمانية الجزائرية التصريحات الإعلامية التي نشرتها صحيفة الرياض السعودية مؤخرا حول علاقتها الزوجية السابقة بالشيخ القرضاوي.

وهذه أبرز تصريحات بن قادة لتليفزيون النهار الجزائري:
  • سأقوم بمقاضاة الجريدة والصحفي "الذي افترى هذا البهتان".
  • أنفي نفيا قاطعا ما جاء كذبا على لساني بقلم هذا الصحفي المغربي عبد الحق الصنايبي.
  • هذا الصحفي يتسكع في قنوات صرف غير صحي.
  • ما جاء على لساني بقلم هذا الصحفي كذب وبهتان وافتراء لكلام ساقط لا أساس له من الصحة، والقانون سيتخذ مجراه سريعاً.
  • جريدة "الرياض" صحيفة لا أخلاق لها مثلها مثل الصحفي المريض نفسيا الذي لم يخجل من أن يذكر على لساني افتراءات مقيتة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

محمد رمضان

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)