شاهد: ألبان كوسوفا يغلقون الطريق أمام موكب الرئيس الصربي

قام المئات من ألبان كوسوفو بإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية باني شمال البلاد قبيل زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش المقررة للقرية في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكتب محتجون على لافتة في الطريق إلى قرية باني الذي أغلقته عدة عربات وشاحنة "على فوشيتش أن يعتذر عن الجرائم والمذابح التي ارتكبت في مختلف أرجاء كوسوفو"، وكتبوا على لافتة أخرى "فوشيتش لن يمر".

وكان من بين المحتجين نحو 200 من المحاربين القدماء.

وقال الرئيس الصربي للصحفيين صباح الأحد إنه سيحاول اتخاذ طريق فرعي للوصول إلى القرية.

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