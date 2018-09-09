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سياسة|كوسوفو

شاهد: ألبان كوسوفا يغلقون الطريق أمام موكب الرئيس الصربي

9/9/2018

قام المئات من ألبان كوسوفو بإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية باني شمال البلاد قبيل زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش المقررة للقرية في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكتب محتجون على لافتة في الطريق إلى قرية باني الذي أغلقته عدة عربات وشاحنة "على فوشيتش أن يعتذر عن الجرائم والمذابح التي ارتكبت في مختلف أرجاء كوسوفو"، وكتبوا على لافتة أخرى "فوشيتش لن يمر".

وكان من بين المحتجين نحو 200 من المحاربين القدماء.

وقال الرئيس الصربي للصحفيين صباح الأحد إنه سيحاول اتخاذ طريق فرعي للوصول إلى القرية.

خلفية:

  • أعلنت كوسوفو، التي يقطنها نحو 1.8 مليون نسمة أغلبهم من العرقية الألبانية، استقلالها عن بلغراد عام 2008 بعد نحو عشر سنوات من ضربات حلف شمال الأطلسي التي أخرجت القوات الصربية من المنطقة وأوقفت حملة تطهير عرقي ضد الألبان.
  • يعترف بكوسوفو الآن أكثر من 100 دولة، لكن لا تعترف بها صربيا وروسيا وخمس من دول الاتحاد الأوربي.
  • تقيم أقلية من صرب كوسوفو في جيوب صغيرة في مناطق يسكنها الألبان الذين يمثلون 90% من إجمالي سكان كوسوفو,
  • يقيم صرب كوسوفو بالأساس في المناطق الشمالية على الحدود مع صربيا ولا يعترفون بالمؤسسات في العاصمة بريشتينا.
  • يعد تطبيع العلاقات الثنائية شرطا رئيسيا لكل من كوسوفو وصربيا للمضي قدما في مساعيهما للانضمام للاتحاد الأوربي.
المصدر : وكالات
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