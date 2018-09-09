روسيا تتهم أمريكا بقصف دير الزور وتواصل ضرب إدلب

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، الجيش الأمريكي باستخدام قنابل فوسفورية محظورة في قصف نفذه على محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

أبرز التطورات:

بيان وزارة الدفاع الروسية قال إن الجيش الأمريكي نفذ الغارات الجوية، (السبت) .

يحظّر القانون الدولي استخدام القنابل الفوسفورية ضدّ أهداف عسكرية إذا كانت موجودة وسط أماكن مدنيّة.

ونقلت وكالة تاس عن الجنرال في الجيش الروسي فلاديمير سافتشنكو قوله في بيان:

"مقاتلتان إف-15 أمريكيتان قصفتا في 8 من سبتمبر/ أيلول منطقة هجين في دير الزور بواسطة ذخائر فوسفورية حارقة".

الضربات الجوية استهدفت مدينة هجين وأدت إلى حدوث حرائق ضخمة

نحن نعمل على المعلومات المتعلّقة باحتمال سقوط قتلى وجرحى.

روسيا والنظام السوري يواصلان الضربات الجوية على إدلب:

قال سكان ومسعفون إن الطائرات الروسية استأنفت ضرباتها الجوية المكثفة على إدلب وحماة (الأحد) في إطار تصعيد دمشق هجومها على آخر معقل للمعارضة المسلحة بعد فشل قمة إيرانية روسية تركية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري أسقطت براميل متفجرة على قريتي الهبيط وعابدين في جنوب إدلب وعدد من القرى الصغيرة بالمنطقة.

ما لا يقل عن 15 طائرة هليكوبتر أسقطت قنابل على قرية الهبيط مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن طفلين وإصابة 9 في الضربات التي دمرت عشرات المباني بحسب السكان.

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي في قصف للمدفعية من مواقع ونقاط تفتيش قريبة تابعة للجيش.

مئات العائلات بدأت الفرار من قرى وبلدات بجنوب إدلب، بعدما استهدفتها ضربات مكثفة، إلى مخيمات قرب الحدود التركية بحسب شهود عيان.

معركة إدلب: