توقعات بفوز اليمين المعادي للمهاجرين بانتخابات السويد

بدأ الناخبون بالسويد في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن يحقق فيها اليمين المتطرف مكاسب كبيرة.

لماذا قد يصعد اليمين للسلطة في السويد؟

هذه الانتخابات تعد الأشد التي تشهدها البلاد منذ عقود، إذ تتسم بالانقسام الشديد بشأن الهجرة.

تسيطر قضية الهجرة ودمج المهاجرين في المجتمع على المنافسة الانتخابية.

تفيد استطلاعات الرأي بأنه لن يتمكن حزب واحد من تحقيق فوز كاسح.

حزب الديمقراطيين السويديين الشعبوي المناهض للهجرة قد يصبح أكبر حزب في بلد ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه واحة للاستقرار الاقتصادي والقيم الليبرالية.

حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب مذهلة في كل أنحاء أوربا في السنوات الأخيرة في أعقاب تدفق اللاجئين.

حزب الديمقراطيين السويديين، له جذور تميل إلى النازية الجديدة.

استقطاب الناخبين وتفتيت التوافق قد يمنح الحزب اليميني المتطرف كتلة برلمانية تمنحه حق الاعتراض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

يحق لسبعة ملايين ونصف المليون ناخب التصويت في الانتخابات العامة.

في استطلاعات الرأي حصل حزب الديمقراطيين السويديين على نحو 17% بزيادة عن النسبة التي حققها في انتخابات 2014 وبلغت 13 في المئة.

حسب استطلاعات على الإنترنت فإن نحو 25 % من الأصوات لحزب الديمقراطيين السويديين، وهي نتيجة من المرجح أن تجعله أكبر حزب ليطيح بالحزب الديمقراطي الاشتراكي لأول مرة منذ قرن.

يريد حزب الديمقراطيين السويديين الانسحاب من الاتحاد الأوربي وتجميد الهجرة.

السويد واللاجئون:

كان السويد بلدا مرحبا باللاجئين بأعداد كبيرة.

اشتعلت قضية الهجرة داخل المجتمع وباتت قضية ساخنة بعد التدفق الكبير للاجئين نحو أوربا في 2015.

سجلت السويد أكثر من 394 ألفا و500 طلب لجوء بين 2012 و2017، وهو رقم قياسي في أوربا.

استقبلت السويد في العام 2015 وحده أكثر من 160 ألف طالب لجوء.

قبلت السويد عددا من طالبي اللجوء أكثر من أية دولة أخرى في أوربا بالنسبة لعدد سكانها في 2015، ما زاد من مخاوف بشأن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يرى ناخبون كثيرون أنه يواجه أزمة.

فاق عدد المهاجرين قدراتها ما اضطرها لإعادة فرض عمليات المراقبة على حدودها وتشديد شروطها لاستقبالهم.

معلومات عن السويد: