بنس يدعو كاتب مقال "نيويورك تايمز" للاستقالة

دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الشخص مجهول الهوية الذي كتب مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وتضمن انتقادات للرئيس دونالد ترمب إلى الاستقالة.
ودعا ترمب إلى إجراء تحقيق مع صحيفة نيويورك تايمز بشأن نشرها المقال، الذي ينسب إلى مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية. وادعى كاتب المقال أنه جزء من "المقاومة" التي تعمل ضد "أسوأ ميول الرئيس".
وقال ترمب إن على المدعي العام أن يعرف من هو الكاتب لأنه يعتقد أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.
وردت الصحيفة بأنها تثق في أن "وزارة العدل تدرك بأن المادة الإضافية الأولى من الدستور الأمريكي توفر الحماية لجميع المواطنين الأمريكيين"، وأن "تهديدات ترمب تظهر مدى أهمية وجوب إخفاء هوية كاتب المقال" و"تجلب إلى الأذهان مرة أخرى مدى أهمية الإعلام الحر والمستقل في النظام الديمقراطي الأمريكي".
وسارع العديد من كبار مستشاري الرئيس منهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس الاستخبارات دين كوتس إلى نفي أية صلة لهم بالمقال.