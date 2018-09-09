المرزوقي: سأزور مصر يوم تحررها من أغبى استبداد عرفته

نفى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، (الأحد)، أي خطط له لزيارة مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي.

تصريحات المرزوقي:

كتب المرزوقي على موقع "فيسبوك" "سأزور مصر يوم تتحرر من أغبى استبداد عرفته وستتجاوزه المحروسة وشعبها العظيم".

وأضاف: "كنت وسأبقى ضد سياسات الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفقير والقمع والعمالة والفساد".

كذب المرزوقي نيته زيارة مصر خلال الفترة الحالية.

دعوات لمنع المرزوقي من دخول مصر:

ذكرت تقارير إعلامية في مصر أن بلاغا عاجلا وصل إلى الجهات القضائية في مدينة الإسكندرية تطالب بإصدار قرار يمنع دخول المرزوقي الأراضي المصرية نظرا "لخطورته على الأمن القومي المصري".

التقارير أوضحت أن المرزوقي يستعد لزيارة مصر للقاء شخصيات عامة لكن المرزوقي وصف في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الخبر بالخاطئ ولفت إلى أن لا نية له لدخول "مصر السيسي".

خلفيات:

وجه الرئيس التونسي السابق انتقادات متكررة للنظام المصري كان أشهرها خلال كلمة له في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013.

دعا المرزوقي في كلمته إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

أدت تلك الكلمة إلى توتر دبلوماسي بين البلدين.

محمد المنصف المرزوقي: