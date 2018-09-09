الفلسطينيون يدينون قطع المزيد من المساعدات الأمريكية

أدانت كل من السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما وصفوه باستمرار الضغوط الأمريكية على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير صفقات لتصفية القضية الفلسطينية.

الحكومة الفلسطينية تدين قطع المساعدات عن المستشفيات:

أدانت الحكومة الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية قطع مساعدات لشبكة من المستشفيات في القدس، واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أن "خطوة واشنطن توضح المستوى الذي وصل إليه الانحياز الأمريكي برئاسة ترمب للاحتلال الإسرائيلي".

بيان الحكومة:

انحياز ترمب لإسرائيل لا يتوقف عند حدود الدفاع عنها، بل إلى حد القيام بمهامها.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية التدخل الجاد لوقف ومنع هذه الاعتداءات والتجاوزات ضد مصالح أبناء شعبنا.

خطوة قطع المساعدات تؤثر على 5 مستشفيات على الأقل.

تصريحات المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم:

الإدارة الأمريكية تستخدم كل وسائل الضغط على شعبنا الفلسطيني، في محاولة بائسة ويائسة لتمرير صفقات لتصفية القضية الفلسطينية.

تتوهم الإدارة الأمريكية بأن شعبنا يمكن أن يُساوم على حقوقه وثوابته، وقادم الأيام ستثبت عقم السياسة الأمريكية.

الشعب الفلسطيني يواصل نضاله ضد الاستعمار والاحتلال منذ عقود طويلة، وستستمر ثورته حتى تحقيق أهدافه.

الضغوط الأمريكية على الفلسطينيين: