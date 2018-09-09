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سياسة|السودان

البشير يحل الحكومة ويخفض عدد الوزارات

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
9/9/2018

قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن الرئيس عمر البشير قرر حل حكومة بكري حسن صالح وتعيين معتز موسى رئيسا للوزراء.

التفاصيل بحسب وكالة الأنباء السودانية:
  • عين الرئيس عمر حسن  البشير معتز موسي رئيسا للوزراء بدلا من الفريق أول بكري حسن صالح.
  • كما عين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، و عثمان  محمد يوسف كبر نائبا للرئيس.
  • سيؤدي المسؤولون الثلاثة القسم أمام رئيس الجمهورية اليوم الإثنين.
  • وكان الرئيس قد حل الحكومة "لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
  • سيتم خفض الوزارات الاتحادية من 31 إلى 21 وزارة.
  • قال البشير إن "الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".
  • وقال البشير إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق.

وكان الرئيس السوداني قد أعلن في مايو/ أيار من العام الماضي عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسية الفريق أول بكري حسن صالح، وكانت تتكون من 31 وزيرا اتحاديا وأكثر من 40 وزير دولة، مع نائب واحد لرئيس الجمهورية وأربعة مساعدين.

المصدر : وكالات
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