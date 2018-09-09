الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في مصر صدرت عن محاكمات غير عادلة

عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأحد عن قلقها من أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من المعارضين في مصر، واعتبرت أنها لم تأت نتيجة محاكمات عادلة.

بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه:

الأحكام لم تأت نتيجة محاكمات عادلة.

إذا طبقت أحكام الإعدام فإنها سوف تمثل "إجهاضا خطيرا للعدالة".

أشارت باشليه إلى التعارض الصارخ بين المحاكمات الجماعية والقانون الذي أصدرته السلطات المصرية مؤخرا، والذي يمنح عناصر من قوات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي ربما ارتكبتها.

المحاكمات، التي شملت 739 شخصا، جرت بشكل جماعي ولم تمنح المتهمين حقهم في التمثيل القانوني الملائم أمام المحكمة.

المحكمة لم تمنح المتهمين الحق في عرض أدلة براءتهم أثناء الدفاع.

الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين.

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية إلى إلغاء الأحكام وضمان احترام المعايير الدولية للعدالة.

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