أوباما يدعو الناخبين الأمريكيين إلى إعادة "العقل" للحكومة

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الناخبين إلى إعادة "العقل والحكمة" إلى الحكومة عبر انتخاب مرشحين من الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

تصريحات أوباما جاءت خلال كلمة له في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في أول ظهور له في مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.

أهم تصريحات أوباما في المؤتمر:

يحدث الفراغ في ديمقراطيتنا عندما لا نشارك ولا ننتبه ولا نحشد الأصوات لملء الفراغ.

لدينا فرصة خلال شهرين لإعادة العقل إلى سياستنا.

لدينا فرصة لتصحيح الأوضاع في مجلس النواب.

التهديد الأكبر لديمقراطيتنا لا يتمثل في شخص واحد لكنه يمثل في اللامبالاة وعدم الاكتراث، والتهاون في القيام بالواجبات كمواطنين.

دعا أوباما أعضاء الحزب الديمقراطي إلى البدء في حملة تطوع وطرق أبواب الناخبين والحديث إلى أفراد العائلات لحشد الدعم لمرشحي الحزب في الانتخابات.

توقيت تصريحات أوباما: