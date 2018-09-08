البث الحي
سياسة

فنزويلا: مسؤولون أمريكيون يلتقون ضباطا بالجيش للانقلاب على الرئيس

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
8/9/2018

التقى مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سراً بضباط في الجيش الفنزويلي لمناقشة خطط لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

أبرز ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها:
  • المسؤولون الأمريكيون قرروا في نهاية المطاف عدم المضي قدماً في إطاحة مادورو.
  • نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم وقائد عسكري فنزويلي شارك في المحادثات السرية، أنه تم تعليق خطط تنفيذ الانقلاب.
  • نقلت عن البيت البيض أنه رفض تقديم إجابات مفصلة لدى سؤاله عن هذه المحادثات.
  • البيت الأبيض أكد على الحاجة إلى "التحاور مع جميع الفنزويليين الذين يبدون رغبة بالديموقراطية".
  • ماري كارمن التي كانت تتولى شؤون أمريكا اللاتينية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قالت لصحيفة نيويورك تايمز، إن الكشف عن المعلومات الأخيرة سيكون له "وقع القنبلة" في المنطقة.
تطورات وخلفيات:
  • ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
  • دخلت فنزويلا في أزمة اقتصادية وإنسانية شديدة أدت إلى اندلاع احتجاجات عنيفة وموجة هجرة إلى الدول المجاورة.
  • انفجرت طائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة قرب الرئيس مادورو خلال تجمع في 4 من أغسطس/ آب في كراكاس، حسبما ذكرت الحكومة الفنزويلية.
  • اتهم الرئيس مادورو الولايات المتحدة وكولومبيا وأعداءه في الداخل بتنفيذ العملية.
  • دانت وزارة الخارجية الأمريكية "العنف السياسي"، لكنها نددت كذلك بالاعتقالات التعسفية وإجبار المشتبه بهم على الاعتراف تحت الضغط.
  • مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أكد "عدم تورط الحكومة الأمريكية" في الحادثة.
  • وفي أغسطس/ آب 2017، ذكرت تقارير إعلامية أن ترمب طرح فكرة اجتياح فنزويلا عسكريا.
  • في الفترة ذاتها، أعلن الرئيس الأمريكي أنه لن يستبعد "الخيار العسكري" لإنهاء الفوضى في فنزويلا.
  • أدى انهيار الاقتصاد الفنزويلي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط في عهد مادورو إلى نقص كبير في الغذاء والدواء.
  • حمل مادورو الولايات المتحدة مرارا مسؤولية العديد من المشكلات التي تعاني منها بلاده.
  • لا شك في أنه لو كانت إدارة ترمب حتى فكرت في دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي فإن هذا سيغذي الاتهامات الموجهة للبيت الأبيض. 
المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

محمد رمضان

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)