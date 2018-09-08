العفو الدولية: محاكمات فض اعتصامي رابعة والنهضة استهزاء بالعدالة

دانت منظمة العفو الدولية الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا وسجن أكثر من 600 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة ووصفتها "بالمخزية".

وقالت المنظمة في بيان إن "على السلطات المصرية أن تشعر بالعار" بعد المحاكمة التي "افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن "عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة في مقتل 900 شخص على الأقل في فض اعتصامي رابعة والنهضة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاء بالعدالة".

أبرز ما جاء في بيان العفو الدولية

تم إصدار هذه الأحكام في محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص.

ندين هذه الأحكام بأشد العبارات. لا يجب أن تكون عقوبة الإعدام خيارا تحت أي ظرف من الظروف.

عدم تقديم أي ضابط شرطة للمساءلة في مقتل 900 شخص على الأقل في اعتصامي رابعة والنهضة يظهر إلى أي مدى تمثل هذه المحاكمة استهزاء بالعدالة.

يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالعار.

نطالب بإعادة المحاكمة أمام محكمة نزيهة مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعا في الحصول على محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين في قضية محاكمة مرشد الإخوان و739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.

ومن أبرز المحكوم عليهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.

وقضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.

كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي.

ونال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات.

وقضى شوكان بالفعل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.

وطالبت منظمة العفو الدولية "بالإفراج فورا ومن دون شروط عن شوكان بعد أن قضى بالفعل خمس سنوات داخل السجن"، مشيرة إلى أن شوكان سجن "لمجرد قيامه بعمله كمصور ولتوثيقه وحشية الشرطة التي وقعت أثناء فض اعتصام رابعة".

ودعت المنظمة "السلطات المصرية لوقف هجماتها المشينة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير".