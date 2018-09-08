استهداف مطار البصرة بالصواريخ وتغيير قادة الجيش والشرطة

شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق تطورا ملحوظا بعد الهجوم على مطار المدينة بالصواريخ ما دعا السلطات لفرض حظر للتجول في المدينة التي تم تعيين قائدين جديدين للجيش والشرطة بها.
وعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لمناقشة أزمة البصرة حذر خلالها العبادي من أن الوضع قد ينزلق إلى صراع مسلح، قائلا إنه "يجب عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي".
وطالبت ائتلاف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري باستقالة العبادي وحكومته.
كما شهدت الجلسة، التي حضرها 172 نائبا من أصل 329، تبادلا للاتهامات بالمسؤولية بين العبادي وبين محافظ البصرة أسعد العيداني الذي تولى منصبه قبل عام.
وتشهد البصرة، ثانية كبرى مدن العراق، احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام بسبب الفساد وسوء الحكم الذي تسبب في انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر مياه شرب نظيفة خلال فصل الصيف.
وأضرم المحتجون النار في المباني الحكومية كما أشعلوا النار في القنصلية الإيرانية واحتجزوا عاملين في حقل نفطي كرهائن لفترة وجيزة قبل أن يغادروا منشأة تابعة للحقل، الذي لم يتعطل الإنتاج به.
وقالت دائرة صحة البصرة ومصادر طبية محلية إن ما لا يقل عن 13 محتجا قُتلوا، بعضهم في اشتباكات مع قوات الأمن، منذ الاثنين كما أصيب العشرات.